Anticipazioni Che Dio ci aiuti 5: Athos prova a riconquistare Azzurra

Che Dio ci aiuti 5: cosa succederà nella settima puntata?

La quinta stagione di Che Dio ci aiuti sta volegendo al termine. Mancano ormai poche puntate alla fine della serie televisiva con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi. Non sappiamo ancora se ci sarà la sesta stagione, ma prima di pensare ad una probabile nuova serie vi diciamo cosa succederà nella prossima puntata di Che Dio ci aiuti 5. Le anticipazioni ci rivelano che nel primo episodio della settima puntata, Battiti, Suor Angela cercherà di aiutare una ragazza che affronta la vita con superficialità.

Che Dio ci aiuti 5: Nico e Ginevra è amore?

Nel mentre Ginevra e Nico fingeranno di essere fidanzati per aiutare Valentina. La ragazza, infatti, dopo l’incidente che l’ha costretta sulla sedia a rotelle ha iniziato a vedere la sua storia con Gabriele in modo diverso e così decide di accettare l’invito a cena di Alessio, il suo fisioterapista. Alla cena Nico e Ginevra si limiteranno a far finta di amarsi o capiranno di avere un effettivo interesse l’uno per l’altra? Nel frattempo Athos cercherà di riconquistare Azzurra (Francesca Chillemi), ma la donna ancora non si sente pronta, ma farà di tutto per resistere alla tentazione di sfruttare la carta di credito del padre di sua figlia. Nel secondo episodio, Da grande, la madre delle gemelle tornerà in convento. Come reagirà Gabriele?

Che Dio ci aiuti 5: quando andrà in onda la settima puntata?

Tra Nico e Ginevra nascerà qualcosa di più di una semplice amicizia? Tra Valentina e Gabriele è davvero finita? Per sapere cosa succederà nella settima puntata di Che Dio ci aiuti 5 non ci resta che aspettare una settimana. Il prossimo appuntamento con i protagonisti della serie televisiva è per giovedì 28 febbraio, sempre in prima serata, sempre su Rai Uno, subito dopo I soliti ignoti, programma condotto da Amadeus.