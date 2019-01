Replica Che Dio ci aiuti 5: dove rivedere la seconda puntata

Che Dio ci aiuti 5, dove e quando rivedere la seconda puntata: canale e orario

Si è conclusa anche la seconda puntata di Che Dio ci aiuti 5. Dopo aver conosciuto Ginevra nella prima puntata, nei due nuovi episodi abbiamo “incontrato” Maria, la nipote di Suor Costanza. Le due ragazze erano le new entry più attese della serie televisiva, dopo l’addio di Lino Guanciale e Diana Del Bufalo. Chi avesse perso il secondo appuntamento con la fiction con Elena Sofia Ricci avrà più possibilità di rivedere la puntata andata in onda giovedì 17 gennaio. Come per ogni serie televisiva, la Rai mette a disposizione la replica su Rai Play, che potrà essere rivista in qualsiasi momento. Gli affezionati del piccolo schermo, invece, potranno guardare la replica in due momenti diversi su Rai Premium.

Che Dio ci aiuti 5: le repliche su Rai Premium

Su Rai Premium sarà possibile rivedere la seconda puntata in prima serata domenica 20 gennaio, oppure in seconda serata mercoledì 23 gennaio. Non mancano le possibilità di rivedere la puntata di giovedì 17 gennaio. Prima della messa in onda dei due nuovi episodi potete recuperare la puntata così da non rimanere indietro. Nella seconda puntata Azzurra e Valentina sembrano essersi riappacificate e ha fatto il suo arrivo in convento Maria. La nipote di Suor Costanza deve dividere la stanza con la novizia Ginevra. Le due ragazze hanno caratteri molto diversi e non sembrano andare molto d’accordo. Nico sembra molto interessato alla nuova arrivata, nascerà qualcosa tra il ragazzo e Maria?

Che Dio ci aiuti 5: quando andrà in onda la terza puntata?

Se la seconda puntata potrà essere recuperata su Rai Play o su Rai Premium, la terza puntata andrà in onda come di consueto sempre su Rai Uno. Per sapere cosa succederà nei prossimi due episodi non ci resta che aspettare giovedì 24 gennaio. L’appuntamento con i protagonisti della serie televisiva è sempre in prima serata, sempre su Rai Uno.