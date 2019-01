Anticipazioni Che Dio ci aiuti 5: paura per Maria, la nipote di Suor Costanza

Che Dio ci aiuti 5: cosa succederà nella terza puntata?

Anche la quinta stagione di Che Dio ci aiuti 5 sembra non aver deluso le aspettative dei telespettatori che hanno fatto registrare ottimi ascolti già dalla prima puntata. Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela continua a tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori. Le novità di Che Dio ci aiuti 5 sono molte, non è cambiata solo la sigla della serie televisiva, ma molti personaggi hanno lasciato definitivamente la fiction e al loro posto ne sono arrivati altri. Cosa succederà nella terza puntata della serie con Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi? Le anticipazioni ci rivelano che nel primo episodio della prossima puntata, Basta un click, Suor Angela scoprirà che Maria è minacciata da qualcuno.

Che Dio ci aiuti 5: Maria è minacciata dall’ex

La nipote di Suor Costanza è minacciata da un ex fidanzato. Suor Angela (Elena Sofia Ricci) ovviamente non la lascerà da sola e cercherà di aiutarla grazie al supporto di Nico. Nel frattempo Suor Costanza scopre il segreto delle due gemelle che Azzurra ha preso a cuore. Valentina sembrerà ritrovare il sorriso, è solo una felicità apparente o la ragazza ha davvero ritrovato la serenità? Nel secondo episodio, Tu chiamale se vuoi fissazioni, Nico sarà sempre più attratto da Maria. Il ragazzo si è davvero innamorato o sta cercando di nascondere l’amore che prova per un’altra persona?

Che Dio ci aiuti 5: Azzurra vuole vendere il convento

Nella terza puntata Azzurra deciderà di mettere di nuovo in vendita il convento, decidendo di rimanere fino a quando non troverà il giusto acquirente. Per sapere cosa succederà nella terza puntata di Che Dio ci aiuti 5 non ci resta che aspettare una settimana. Il prossimo appuntamento con i protagonisti della serie televisiva è per giovedì 24 gennaio, sempre in prima serata, sempre su Rai Uno, subito dopo I soliti ignoti, programma condotto da Amadeus.