Replica Che Dio ci aiuti 5: dove rivedere la quinta puntata

Che Dio ci aiuti 5, dove e quando rivedere la quinta puntata: canale e orario

Chi avesse perso la quinta puntata di Che Dio ci aiuti e non l’avesse registrata, potrà comunque aspettare di vedere la replica. Come per molte fiction di Rai Uno ci sono diverse possibilità per recupera la puntata prima che vada in onda quella successiva. Come per tutte le serie televisive la RAI mette a disposizione tutte le puntate andate in onda su Rai Play, così da permettere a chiunque di riguardare gli episodi in qualsiasi momento attraverso il proprio pc o sulla propria Smart Tv. Chi, invece, volesse aspettare le repliche di Rai Premium dovrà aspettare qualche giorno e avrà la possibilità di scegliere tra la prima e la seconda serata.

Che Dio ci aiuti 5: le repliche su Rai Premium

La replica dei due episodi della quinta puntata andrà in onda su Rai Premium domenica 17 febbraio in prima serata, mentre mercoledì 20 febbraio la replica andrà in onda sullo stesso canale in seconda serata. Una puntata ricca di colpi di scena che ha visto il ritorno in convento della figlia di Azzurra (Francesca Chillemi) e la scoperta della paternità da parte di Athos (Raniero Monaco Di Lapio). Valentina ha ritrovato il sorriso grazie ad una bambina malata di tumore incontrata in ospedale. Suor Costanza (Valeria Fabrizi), invece, è stata invita a ballare un tango nella famosa trasmissione condotta da Milly Carlucci.

Che Dio ci aiuti 5: quando andrà in onda la sesta puntata?

Le possibilità per rivedere la quinta puntata della serie televisiva con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi sono molte, da Rai Play a Rai Premium. Sarà dunque possibile rivedere la puntata prima della messa in onda della sesta che andrà in onda giovedì 21 febbraio. I protagonisti vi aspettano sempre in prima a serata, sempre su Rai Uno.