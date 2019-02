Anticipazioni Che Dio ci aiuti 5: Nico scopre il segreto di Ginevra

Che Dio ci aiuti 5: cosa succederà nella sesta puntata?

Dopo la pausa sanremesi che ha visto la vittoria di Mahmood, ecco che riprende la normale programmazione di Rai Uno. Il giovedì sera è ricominciata la serie televisiva Che Dio ci aiuti 5. La fiction con Elena Sofia Ricci, giunta ormai alla quinta stagione, ha visto già dalle prime puntate qualche cambiamento, soprattutto nel cast. Maria e Ginevra sono le new entry che hanno stravolto le abitudini dei protagonisti, in particolare quella di Nico (Gianmarco Saurino). Il giovane avvocato ha una relazione con Maria, la nipote di Suor Costanza (Valeria Fabrizi), ma ha un palese interesse per Ginevra, giovane novizia del convento. Come andrà a finire? Ginevra prenderà i voti? Cosa succederà nella sesta puntata di Che Dio ci aiuti 5?

Che Dio ci aiuti 5: in convento arriva la zia di Nico

Le anticipazioni ci rivelano che nella sesta puntata Suor Angela indagherà su una ragazza che rischia di mettersi nei guai per salvare una persona che ama. La suora più famosa d’Italia riuscirà ad aiutare la giovane donna? Nel frattempo Nico scopre il segreto di Ginevra e cercherà di fare di tutto per prendersi cura di lei. Dopo aver confessato ad Athos la verità Azzurra passerà del tempo con l’ex fidanzato e la figlia Emma, entrambi appassionati di letteratura. Nel secondo episodio della sesta puntata, Come un fantasma, Maria chiederà consigli a Ginevra per far colpo sulla zia di Nico. La ragazza riuscirà a conquistare anche la zia del ragazzo che dice di amare? Athos cercherà di corteggiare Azzurra, che non gradirà le attenzioni del suo ex. È passato troppo poco tempo dalla morte di Guido?

Che Dio ci aiuti 5: quando andrà in onda la sesta puntata?

Quando Gabriele (Cristiano Caccamo) riuscirà a trovare il coraggio di confessare i suoi sentimenti a Valentina, la ragazza sarà attratta dal suo fisioterapista Alessio. Come reagirà il dottore? Per sapere cosa succederà nella sesta puntata non ci resta che aspettareuna settimana. I prossimi due episodi della fiction con Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi andrà in onda giovedì 21 febbraio, sempre in prima serata, sempre su Rai Uno.