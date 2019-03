Replica Che Dio ci aiuti 5: dove rivedere la nona puntata

Che Dio ci aiuti 5, dove e quando rivedere la nona puntata: canale e orario

Manca solo una puntata alla fine della quinta stagione di Che Dio ci aiuti. In tanti già aspettano la sesta serie, ma ci sono anche coloro che hanno perso la nona, nonché penultima puntata, di Che Dio ci aiuti 5. Nessun problema per chi non è riuscito a vedere i due episodi andati in onda mercoledì 14 marzo. La Rai, come per tutte le fiction, dà la possibilità ai telespettatori di rivedere tutte le puntate in qualsiasi momento su Rai Play. Chi, invece, aspetta la replica televisiva dovrà aspettare la prima serata di Rai Premium di domenica 17 marzo. Sullo stesso canale la replica della nona puntata andrà in onda anche mercoledì 20 marzo.

Che Dio ci aiuti 5: Nico vuole andare a Milano

Nella nona puntata di Che Dio ci aiuti 5 Nico ha deciso di accettare il lavoro a Milano. Sono passati 6 mesi da quando ha scoperto di essere padre e ha deciso di partire, nonostante Suor Angela abbia cercato di dissuaderlo. Azzurra (Francesca Chillemi) ha cercato di aiutare Suor Angela, sabotando la partenza di Nico per evitargli di commettere il suo stesso errore, abbandonare il figlio. Il giovane avvocato è stato costretto a rimandare la partenza, scelta diversa rispetto a quella di Azzurra che invece ha raggiunto Athos a New York.

Che Dio ci aiuti 5: quando andrà in onda l’ultima puntata?

Molte possibilità di rivedere la nona puntata di CheDio ci aiuti 5, da Rai Play a Rai Premium. Mentre per vedere l’ultima puntata è necessario aspettare la prossima settimana. Gli ultimi due episodi della serie con Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi e Valeria Fabrizi andranno in onda giovedì 21 marzo. La decima, nonché ultima puntata, andrà in onda sempre in prima serata, sempre su Rai Uno, subito dopo I soliti ignoti, programma condotto da Amadeus.