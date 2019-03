Anticipazioni Che Dio ci aiuti 5: guai e accuse per Suor Angela

Che Dio ci aiuti 5: cosa succederà nell’ultima puntata?

Un altro grande successo per la serie televisiva con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi. Anche Che Dio ci aiuti 5 sta per finire e al momento è incerta una sesta stagione. Il successo del prodotto è indiscutibile, ogni giovedì sera ha ottenuto ottimi ascolti, facendo registrare un share molto alto. Cosa succederà nell’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 5? Le anticipazioni non ci rivelano molto, ma nel primo episodio, Addio, al convento succederanno cose inaspettate. A stupire maggiormente sarà la protagonista. Suor Angela, infatti, fuggirà dal convento con Mattia. Perché? Qualcosa sconvolgerà la donna e la porterà a prendere questa decisione? Come reagiranno gli altri protagonisti della serie?

Che Dio ci aiuti 5: Nico e Ginevra, sarà amore?

Suor Angela farà questo gesto inaspettato, senza dire niente a nessuno e facendo perdere le sue tracce. Dove andrà? Nel frattempo, Suor Costanza (Valeria Fabrizi) e Nico (Gianmarco Saurino) faranno di tutto per ritrovarla, ma le ricerche daranno i risultati sperati. A scoprire dove si nasconde Suor Angela sarà Ginevra. Intanto, Gabriele (Cristiano Caccamo) metterà in discussione i suoi sentimenti. Ha davvero dimenticato Valentina? Nel secondo episodio, La strada di casa, Suor Angela dovrà dare delle spiegazioni. Verrà accusata di rapimento, perché lo ha fatto? Una cosa e certa, Pietro è coinvolto in questa brutta storia. Infine, Ginevra si accorgerà di provare dei sentimenti più profondi rispetto ad una semplice amicizia per Nico. Tra il giovane avvocato e la novizia nascerà finalmente l’amore?

Che Dio ci aiuti 5: quando andrà in onda l’ultima puntata?

A sorpresa Azzurra (Francesca Chillemi) rientrerà da New York. Per sapere cosa succederà nell’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 5 non ci resta che aspettare giovedì 21 marzo. L’appuntamento con i protagonisti della serie è sempre in prima serata, sempre su Rai Uno.