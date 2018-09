Renzo Arbore, il ricordo di Mariangela Melato commuove: il gesto della Venier

Renzo Arbore, il commovente ricordo di Mariangela Melato: Mara Venier sorprende tutti

Una grande storia d’amore quella di Renzo Arbore e Mariangela Melato. L’attrice italiana è morta nell’anno 2013 e ancora vive nel cuore del cantante, il quale ospite a Domenica In ritorna indietro nel passato. In particolare, a colpire il pubblico di Rai 1 è un bellissimo gesto di Mara Venier. La conduttrice, ex fidanzata di Renzo, mostra a quest’ultimo una foto di Mariangela. A rendere speciale il tutto ci pensa una frase inaspettata della Venier. Scendendo nel dettaglio, Mara mostra la foto della nota attrice presentandola come il grande amore della vita di Arbore. Ed ecco che arriva una grande commozione da parte del pubblico, il quale ricorda questa bellissima storia. Ma Renzo, che appare visibilmente commosso, chiede al pubblico di non continuare ad applaudire. Il cantante è abbastanza emozionato e non riesce neppure a parlare. Infatti, Mara decide di non proseguire con questo discorso e ci mette un po’ della sua simpatia. La conduttrice si lancia sul cantante e gli dà due baci sulle guance.

Renzo Arbore e la sua storia con Mariangela Melato continuano a emozionare il pubblico

Mara sa molto bene che tra Renzo e Mariangela c’è stato un grandissimo amore. La scomparsa della Melato ha sicuramente sconvolto il cantante. Una relazione travolgente, che ha visto tanta passione a amore. Arbore ha molti ricordi con la nota attrice, ma non ne vuole parlare nel programma di Rai 1. Intanto, il gesto di Mara non è passato inosservato. La conduttrice, sebbene sia anche lei un’ex fidanzata di Renzo, afferma che Mariangela è stata il grande amore di Renzo. Molti sono i telespettatori che non hanno potuto non apprezzare questo bellissimo gesto da parte della conduttrice.

Mara Venier apprezzata dal pubblico con Renzo Arbore a Domenica In

Secondo qualche telespettatore, Domenica In vince proprio per i grandi valori che vengono trasmessi al pubblico. “Sentimento, garbo e dolcezza”, sono gli aggettivi giusti per descrivere il lavoro di Mara, secondo il pubblico. A colpire è anche lo stesso Renzo, il quale con il suo atteggiamento riesce, ancora una volta, a essere un grande uomo. Nel corso dell’intervista, la conduttrice non può, inoltre, ringraziarlo per i suoi preziosi consigli che l’hanno portata a essere qui.