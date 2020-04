Renzo Arbore: “Mediaset? Robaccia. Barbara d’Urso? Basso livello”

Renzo Arbore contro Mediaset e Barbara d’Urso dopo la preghiera recitata con Matteo Salvini

Fa ancora discutere l’Eterno riposo che Barbara d’Urso ha recitato con Matteo Salvini in diretta tv, durante una puntata di Live-Non è la d’Urso. Contro la conduttrice si è scagliato anche Renzo Arbore, che ha indubbiamente segnato la storia della tv italiana. In un’intervista rilasciata al quotidiano Avvenire – e riportata da Bubino Blog – Arbore ha analizzato la situazione del piccolo schermo ai tempi del Coronavirus e non ha potuto fare a meno di puntare il dito contro chi non ritiene all’altezza di un periodo storico così delicato. Nel mirino è finita Mediaset che – a detta di Renzo – continuerebbe a trasmettere cose di basso spessore culturale, tra cui i programmi di Barbarella.

Le parole di Renzo Arbore sulla televisione italiana e in particolare su Mediaset

“La Rai ha il dovere di marcare sempre più la differenza con Mediaset che, anche adesso, continua imperterrita come se niente fosse a trasmettere della robaccia”, ha sottolineato Renzo Arbore, visto di recente in tv come ospite di Mara Venier a Domenica In. “Il punto più basso l’ha toccato con l’Eterno riposo recitato da Salvini e Barbara D’Urso. Un mix di cattivo gusto aver inserito in un programma di così basso livello una preghiera intima“, ha aggiunto. Come reagirà Barbarella a tali affermazioni?

Barbara d’Urso non ha mai replicato alle critiche dell’ultimo periodo

Prima di Renzo Arbore tanti altri hanno puntato il dito contro Barbara d’Urso per L’Eterno riposo. Tra i detrattori pure il giornalista e conduttore Maurizio Costanzo. Senza dimenticare la petizione nata sul web, con la quale tantissime persone hanno chiesto di eliminare i programmi di Carmelita da Mediaset. Una vera e propria bufera alla quale la napoletana ha replicato con il silenzio: la 62enne ha preferito andare avanti, almeno fino ad oggi, dritta per la sua strada, continuando a lavorare sodo ai suoi programmi tv.