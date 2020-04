Costanzo, elicottero a Pomeriggio 5: “La d’Urso? Santa pace”

Il giornalista, ospite a Un giorno da pecora, ha commentato la polemica che ha travolto Barbara d’Urso dopo il servizio mandato in onda a Pomeriggio 5

Ospite presso Un giorno da pecora, il noto talk show condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro su Rai Radio 1, Maurizio Costanzo ha commentato quel che è successo durante la puntata di Pomeriggio 5 del 13 aprile. Come ben sappiamo, una giornalista della trasmissione è salita su un’elicottero della Guardia di Finanza per sorvegliare dall’alto la città di Venezia e scovare eventuali trasgressori della quarantena istituita per contenere il Coronavirus. Ad un certo punto, le forze dell’ordine hanno avvistato un uomo che faceva una passeggiata in solitaria in spiaggia ed è partito l’inseguimento della Finanza, il tutto ripreso dalle telecamere di Barbara d’Urso. Sul web è successo il caos: in molti hanno fortemente criticato il servizio e la conduttrice. Ed ecco che Maurizio ha espresso la sua opinione in merito alla vicenda. Non sono mancati anche alcuni commenti riferiti ad un’altra polemica, quella scaturita dopo il discorso del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in cui ha citato i leader dell’opposizione.

Maurizio Costanzo chiosa su Barbara d’Urso: “Santa pace”, poi smentisce di aver contratto il Covid-19

I conduttori del talk non si sono fatti scappare l’occasione di chiedere un parere a Maurizio su quel che è successo a Pomeriggio 5: “Una giornalista di Pomeriggio 5 è salita sull’elicottero della Guardia di Finanza? Oh Santa pace”, ha risposto sarcastico Costanzo. In seguito gli sono state fatte altre domande sulla conduttrice ma Maurizio ha evitato di fornire altre risposte, forse con il fine di evitare ulteriori polemiche. In seguito, il giornalista ha voluto una volta per tutte chiarire le voci circolate in questi giorni riguardo al suo presunto contagio da Coronavirus: “Ormai non sanno più cosa caz.o dire…Sono solo dei coglionaz.i!”.

Il discorso di Conte: “Forse era stufo di sentirsi attaccato”

In seguito alla diatriba nata dopo l’intervento di Giuseppe Conte in cui ha tirato in ballo Giorgia Meloni e Matteo Salvini riguardo il Mes, Maurizio ha affermato: “Non l’ho vista ma mi raccontano che Conte fosse un po’ duro nel dire quelle cose. Azzarderei una cosa: se si fosse rotto le pal.e di esser attaccato?”.