Renga su Ambra: “Fu devastante e m’accusò di aver fatto ubriacare papà”

Francesco Renga a ruota libera. Il cantante 56enne ha parlato ampiamente della sua vita professionale e sentimentale, rivelando dettagli inediti del matrimonio vissuto con l’ex compagna Ambra Angiolini. La relazione è durata 11 anni ed è giunta al capolinea nel 2015. Sono nati da essa due figli, Jolanda e Leonardo. Nonostante la love story si sia conclusa, tra l’artista e l’attrice attualmente ci sono rapporti ottimi. Intervistato dal Corriere della Sera, Renga ha raccontato di come nacque l’amore per Ambra e addirittura cosa accadde la prima volta che incontrò i suoi genitori. Dall’allora fidanzata si beccò una sgridata.

Francesco Renga sull’innamoramento con Ambra Angiolini: “Devastante”

Renga ricorda che quando conobbe quella che sarebbe diventata la sua compagna di vita per anni era un ragazzino, come lei. La scintilla scoccò durante un’intervista. Lui non sapeva nemmeno chi fosse la Angiolini: “Lei era già un’icona. Quando mi dissero: ti intervista Ambra di Non è la Rai, io che non avevo visto nemmeno una puntata del programma pensai: e chi è?”. Da quella chiacchierata nacque qualcosa che poi divenne travolgente. Renga lo descrive come “devastante”: “Ho incontrato una ragazza brillantissima. È stato devastante: la bellezza e l’intelligenza insieme sono una bomba”.

Lui nato a Udine ma bresciano d’adozione, la Angiolini romana. Un mix che inizialmente Renga trovò tanto bizzarro quanto interessante. Curiosissimo il primo incontro che ebbe con il padre di Ambra: “E poi la romanità. Che a me, da bresciano, fa impazzire. Il primo impatto l’ho avuto quando sono andato a conoscere i suoi genitori, a Cerveteri. Il papà mi ha aperto la porta a torso nudo, con un crocifisso al collo. “A’ bello”, ha mormorato e parlava con un tono di voce così basso che non capivo niente”.

Alla fine di quella sera Francesco si beccò un rimprovero dalla fidanzata che lo accusò di aver fatto alzare troppo il gomito al genitore: “Ho passato tutta la cena a sforzarmi di comprendere quello che diceva, mentre lui continuava a riempirmi il bicchiere di vino. È finita che Ambra si è pure inca**ata con me: “L’hai fatto ubriacare!”. Io?”.

Ambra e Renga hanno avuto due figli. La primogenita Jolanda vive con la madre a Milano e studia comunicazione. Inoltre prende lezioni di canto e pianoforte. “Deciderà lei cosa vuole fare, è anche bravissima a scrivere”, sottolinea papà con orgoglio. Con lui, a Brescia, vive invece Leonardo che è più introverso della sorella.

Francesco Renga parla di Sabrina Ferilli, Pausini, Bertè e Nek

Renga ha avuto a che fare con la romanità anche quando ha conosciuto ad Amici di Maria De Filippi Sabrina Ferilli: “Anche lei, come tutti i romani, unisce l’umanità a quel cinismo velato che serve a proteggersi e a tenerti a bada. Lo uso pure io ma con me è meno efficace”.

Nel talent sedeva accanto a Loredana Bertè, altra icona della musica italiana. “L’adoro, è un mito per me. Era in gran forma”, ricorda Renga. Spazio poi a un aneddoto sulla generosità di Laura Pausini che le fece un regalo inaspettato chiedendogli di aprire un suo concerto a Mexico City:

“Ero lì perché avevo inciso un disco in spagnolo, volevo regalarglielo soltanto per farmi dire che la mia pronuncia faceva schifo. Lei invece: “Domani canto, perché non vieni?”. Ho detto di sì ma ero terrorizzato, non capivo la lingua e non avevo la mia band, niente. Però lo ricordo come un sogno, meraviglioso. Laura è una donna e un’artista formidabile, non era costretta a invitarmi».

Nel mondo della musica, con Nek ha stretto una forte amicizia grazie ai valori che entrambi condividono: “Mi porta le verdure del suo orto. E le salse. Abbiamo gli stessi valori, la famiglia, le figlie. I due anni di tour ci hanno unito, siamo anche andati in vacanza insieme”.