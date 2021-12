Regina Elisabetta, svelato il terribile piano: “L’intruso voleva ucciderla”

È stato rivelato il lugubre piano che vedeva la Regina Elisabetta vittima di un omicidio. Ebbene sì, Sua Maestà ha rischiato grosso nei giorni scorsi. Per chi non lo sapesse, queste sono state indubbiamente delle giornate turbolente per la Corona. La Sovrana ha deciso di non recarsi a Sandringham per Natale e di restare nel castello di Windsor. Ma ecco che è accaduto qualcosa di davvero inaspettato.

Questo è stato sicuramente un anno difficile per Elisabetta II, che si è ritrovata anche in serio pericolo! Un giovane 19enne ha fatto irruzione nella dimora della Regina il 25 dicembre e secondo le ultime news con lo scopo di ucciderla! Il ragazzo di Southampton è stato fortunatamente bloccato in tempo dalla sicurezza, mentre cercava di superare la recinzione. Dunque, al contrario di ciò che hanno fatto in passato altri intrusi, non è riuscito a entrare nelle residenze reali.

Poco dopo, è anche giunta la polizia per bloccarlo. Successivamente la Thames Valley Police ha fatto sapere che avevano avviato le indagini. Ed ecco che in queste ore TheSun rivela al mondo che quello dell’intruso nel castello di Windsor era un piano ben studiato per uccidere la Regina Elisabetta. Il 19enne, fermato dalla polizia, si chiama Jaswant Singh Chail.

Indagando sulle sue reali intenzioni, le forze dell’ordine hanno scoperto un terribile progetto ai danni della Corona. Il ragazzo aveva come obbiettivo quello di eliminare la Regina e lui stesso l’aveva fatto sapere attraverso i social. Gli investigatori avrebbero, infatti, trovato un video pubblicato dal giovane su Snapchat.

Si tratterebbe di un filmato condiviso sul social network 24 minuti prima che la sicurezza lo bloccasse il giorno di Natale. Con in mano una balestra nera, il ragazzo indossa una felpa nera e parla alla telecamere, usando una voce falsata.

“Mi dispiace. Mi dispiace per quello che ho fatto e per quello che farò. Tenterò di assassinare Elisabetta, capo della famiglia reale”

Questo il piano del ragazzo, che aveva in mente una vera e propria vendetta contro Sua Maestà. L’intruso di Natale nel castello della Regina, nel video in questione, avrebbe spiegato il motivo che l’ha portato a prendere tale decisione.

Per lui pare si trattasse di una vendetta per chi ha perso la vita durante il massacro di Jallianwala Bagh, avvenuto nel lontano 1919. Non solo, avrebbe voluto vendicare “coloro che sono stati uccisi, umiliati e discriminati a causa della loro razza”.

Il folle 19enne si sentiva un “Sikh indiano”. Inoltre, per mettere in atto questo piano, voleva portare il nome di Darth Jones. Per fortuna, il suo progetto si è rivelato un vero e proprio fallimento.