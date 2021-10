Regina Elisabetta preoccupa: riposo per due settimane e visite sospese

Continua a preoccupare la salute della Regina Elisabetta, anche se tutte le decisioni dei medici potrebbero essere prese solo in via precauzionale. A distanza di qualche giorno dal ricovero della sovrana, poco fa dall’Inghilterra è giunta una breaking news che sommata ai precedenti non può che allarmare i sostenitori della Royal Family. Ci sono insomma una serie di segnali che fanno pensare a dei problemi di salute per sua Maestà, anche se nessuno vuole crederci per continuare a sognare con il mito dell’eterna Regina.

Elisabetta II spegnerà a giugno prossimo 96 candeline e a febbraio festeggerà il Giubileo di Platino del suo trono. Proprio in vista di questo traguardo importantissimo si starebbe facendo di tutto per preservare la salute della Regina. A febbraio taglierà il traguardo dei settanta anni di regno, ma i festeggiamenti sono in programma per il mese di giugno, sperando nel bel tempo. Tutto è già pronto per quei giorni in cui Elisabetta festeggerà il regno più lungo di sempre. Nessuno prima di lei ha raggiunto i 70 anni di trono e forse sarà difficile superarla, in futuro.

Evidentemente qualche acciacco c’è visto che adesso i medici hanno imposto un riposo di due settimane alla Regina Elisabetta. Questo arriva dai blog inglesi, dove sta rimbalzando la news che giunge da Buckingham Palace. Il palazzo ha reso noto oggi che la monarca potrà continuare a svolgere incarichi leggeri, da scrivania insomma, e potrà anche fare incontri virtuali. Solo in videochiamata, però, perché nessuno potrà farle visita al palazzo per queste due settimane.

Il 14 novembre sarà un giorno importante nel Regno Unito e un appuntamento fisso per il monarca. A tal proposito Buckingham Palace ha detto che la Regina Elisabetta vorrebbe presenziare all’evento, mentre salterà il Festival della Memoria il giorno prima, il 13 novembre. Solo una settimana fa sua Maestà ha trascorso una notte sotto osservazione in ospedale, oggi la notizia del riposo di due settimane e le visite sospese. C’è qualcosa che Buckingham Palace non sta dicendo? Oppure è davvero solo precauzione in vista del Giubileo?