Regina Elisabetta, paura in U.K.: i medici le fanno annullare un viaggio

C’è preoccupazione nel Regno Unito per Sua Maestà, costretta a evitare gli impegni nell’Irlanda del Nord su invito medico: i media inglesi rassicurano tutti

Nel Regno Unito si è creato il panico per le ultime notizie sulla Regina Elisabetta. I medici le hanno consigliato di annullare l’imminente viaggio in Irlanda del Nord. Sua Maestà avrebbe dovuto portare a termine alcuni impegni nei prossimi giorni, ma i dottori hanno pensato bene di invitarla a evitare ulteriori eventi. Il motivo? La Regina deve riposare. A lanciare l’annuncio è proprio Buckingham Palace, attraverso un nuovo comunicato. Scendendo nel dettaglio, la Corona fa sapere che ha accettato “a malincuore” ciò che le hanno consigliato i medici.

Nonostante questo, la monarca è comunque “di buon umore”, ma allo stesso tempo “dispiaciuta di non poter visitare l’Irlanda del Nord”. Sua Maestà trascorrerà questi giorni di riposo all’interno del castello Windsor, luogo dove si trova dall’inizio della pandemia del Covid-19. Questo per la Regina è un periodo abbastanza impegnativo. Tra udienze e visite, si ritrova spesso a essere parecchio sotto pressione. Ed è questo il motivo per cui i medici le hanno consigliato di riposare.

Elisabetta II godrebbe di ottima salute, ma per la sua età sarebbe bene per lei rilassarsi. I media inglesi ne sono convinti. Sono proprio loro a rassicurare i cittadini britannici. In molti si sono subito preoccupati di fronte al comunicato di Buckingham Palace. Per quale motivo i dottori hanno invitato la Regina ad annullare il prossimo viaggio? Sta male? Queste le domande che molti si sono posti. Sembra proprio che nessuno debba preoccuparsi e che si tratti semplicemente di una decisione precauzionale, per evitare che si affatichi troppo.

Inoltre, si pensa al momento che tale scelta non sia legata al Covid-19. La Royal Family la sta ovviamente aiutando, soprattutto dopo la scomparsa del marito Filippo, lo scorso mese di aprile. In particolare, sono sempre al suo fianco il nipote William e Kate Middleton. C’è comunque una maggiore attenzione alla sua salute, in quanto ha 95 anni.

Ma la Regina Elisabetta non si sente per nulla una persona anziana. Ebbene, Sua Maestà ha appena rifiutato il premio ‘anziana dell’anno’, che le è stato offerto dalla rivista Oldie. La monarca non ha voluto prendere tale riconoscimento e l’ha fatto sapere attraverso i suoi segretari. “Sua Maestà crede che si abbia l’età che ci si sente di avere”.

Proprio per tale motivo, Elisabetta II non crede che stia rispettando i criteri che vengono usati per scegliere a chi consegnare tale premio. Ancora una volta, la monarca riesce a sorprendere tutti!