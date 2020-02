La regina Elisabetta II non trova pace: altro divorzio nella Famiglia Reale

Casa Reale inglese, la regina Elisabetta non trova pace: David Armstrong-Jones e la moglie Serena si separano

Piove sul bagnato nella famiglia della Casa Reale inglese. Altra batosta per la regina Elisabetta II che avrà a che fare con un altro divorzo relativo alla sua parentela. Nelle ultime ore, infatti, suo nipote David Armstrong-Jones, 58 anni, e sua moglie, la 49enne Serena, hanno dichiarato pubblicamente che si separeranno. Il loro legame coniugale andava avanti da 27 anni. La relazione ha dato due frutti d’amore: Charles, che oggi a 20 anni, e la 17enne Margarita.

“Il conte e la contessa di Snowdon hanno amichevolmente concordato che il loro matrimonio è finito e divorzieranno”

David Armstrong è il figlio della principessa Margaret, sorella della regina. Il suo matrimonio è giunto al capolinea. Altro colpo per la regina che vede un’altra coppia scoppiata a meno di una settimana dall’annuncio della separazione di Peter Phillips, figlio della principessa Anna. Peter ha rotto con la moglie Autumn. Ma torniamo a David e Serena. “Il conte e la contessa di Snowdon hanno amichevolmente concordato che il loro matrimonio è finito e divorzieranno”, ha reso noto un portavoce della coppia, chiedendo che sia rispettata la privacy in questo momento delicato.

Tutti i grattacapi ‘Reali’ della regina Elisabetta II: la sovrana non trova pace

David Armstrong-Jones è noto professionalmente anche come David Linley, il conte di Snowdon, 21esimo in linea di successione al trono britannico. Produce mobili ed è stato responsabile della celebre casa d’asta Christie. Resta da capire come la regina prenderà questa nuova ‘defezione’ familiare. Negli ultimi mesi, oltre al grattacapo ‘Megxit’ e al già citato divorzio di Peter Philips, ha dovuto pure pensare allo scandalo Epstein. Il caso ha costretto il principe Andrea a ritirarsi a vita privata. A proposito di Meghan Markle e del principe Harry, continua a ringhiare il gossip che ha inseguito la coppia fino in Canada, stato in cui i due hanno trovato ‘asilo’ dopo l’addio ai Reali.