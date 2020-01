Harry e Meghan, lui rompe il silenzio dopo gli ultimi incontri con Elisabetta

Durante la cena per Sentebale a Londra, Harry si lascia andare ad alcune dichiarazioni in merito al suo recente allontanamento dalla famiglia reale. Il video del discorso presente sull’account ufficiale Instagram

Mentre presenziava alla cena per i membri di Sentebale, l’organizzazione di beneficenza dedita alla lotta contro l’HIV infantile, Harry è tornato a parlare della vicenda che lo ha visto coinvolto insieme a sua moglie Meghan, ovvero la decisione di voler prendere le distanze dai membri reali. Il principe ha affermato che tale decisione non è stata presa con leggerezza, che lui e consorte avrebbero voluto continuare a servire l’Inghilterra e il Commonwealth senza usufruire dei fondi pubblici. Desiderio che però non gli è stato concesso. Harry ha poi voluto assicurare ai sostenitori dell’ente che continuerà a rendere orgoglio alla patria. Infine le dichiarazioni sulla Markle: il duca ha ringraziato per l’accoglienza alla moglie durante la loro relazione.

Harry si espone in prima persona e confessa: “Non ce ne stiamo andando, io e Meghan continueremo a sventolare la bandiera”

Parole molto forti quelle usate dal duca di Sussex nel suo recente discorso in occasione della cena per Sentebale. “Posso solo immaginare cosa abbiate letto e sentito nelle ultime settimane, quindi vorrei che voi sentiste la verità da me, per quanto possibile” riferendosi ai membri dell’ente. “Non ho preso questa decisione con leggerezza, non c’era altra opzione. Quello che voglio chiarire è che non ce ne stiamo andando: volevamo continuare a servire la Regina, il Commonwealth e le mie associazioni militari, ma senza fondi pubblici. Sfortunatamente questo non è stato possibile”. Poi sui rapporti con la famiglia reale ha affermato: “Ho fatto fare alla mia famiglia un passo indietro rispetto a tutto ciò che conosco e ho sempre conosciuto, per fare un passo avanti verso quella che spero sia una vita più tranquilla. Avrò sempre il massimo rispetto per mia nonna, la mia comandante in Capo”.

Le parole per Meghan: “Con lei ho trovato l’amore e la felicità”

Durante il discorso, il duca spende anche parole per la sua consorte e madre di suo figlio Archie. “Vi ho visto accogliere Meghan a braccia aperte, quando avete capito che con lei avevo trovato l’amore e la felicità che speravo da una vita intera. Quando ci siamo sposati eravamo entusiasti, pronti a servire il paese. Per questo mi provoca molta tristezza il fatto che siamo arrivati a questo punto“.