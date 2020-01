Harry e Meghan: addio ai fondi pubblici e al titolo di Altezze Reali

Harry e Meghan news: non riceveranno più fondi pubblici e non saranno più Altezze Reali

Il Principe Harry e Meghan Markle lasciano la famiglia reale inglese con delle conseguenze importanti. Come fa sapere Buckingham Palace in una nota diffusa sui social network la coppia ha rinunciato al titolo di Altezze Reali e non riceverà più fondi pubblici. Non solo: Harry e Meghan sono costretti a dover restituire quanto speso per la ristrutturazione di Frogmore Cottage, la storica tenuta di campagna dove i due sono andati a vivere nella primavera dello scorso anno. La cifra da restituire, secondo quanto sussurrano i media britannici, è di circa 2.4 milioni di sterline, ovvero più di 2.8 milioni di euro.

La nuova vita di Harry e Meghan lontano dalla famiglia reale inglese

Per il futuro Harry e Meghan manterranno soltanto il titolo di Duchi di Sussex. In un breve comunicato stampa la Regina Elisabetta ha riconosciuto le difficoltà che la coppia ha avuto negli ultimi due anni per via dell’“intensa attenzione da parte dei media”. La monarca ha approvato il “desiderio di avere una vita più indipendente” e aggiunto: “Harry, Meghan e Archie saranno sempre membri molto amati della mia famiglia”. Da oggi in poi Harry e Meghan non rappresenteranno più la corona inglese ma hanno garantito che sosterranno sempre i valori di Sua Maestà.

Harry e Meghan divorzieranno presto: parola di Antonio Caprarica

Intanto nei giorni scorsi Antonio Caprarica, il giornalista italiano esperto di costume inglese, ha assicurato che la storia d’amore tra Harry e Meghan finirà con un divorzio e questo porterà tanti problemi al figlio di Carlo e Diana, che non ha mai lavorato in vita sua.