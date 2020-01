Il Principe Harry e Meghan Markle rinunciano allo status di reali

Il Principe Harry e Meghan Markle rinunciano al loro ruolo nella famiglia reale inglese

Se ne parlava da giorni, ora è arrivata finalmente l’ufficialità: il Principe Harry e la moglie Meghan Markle rinunciano allo status di reali. I due hanno scelto di dire addio al “ruolo senior” all’interno della famiglia Windsor. Una scelta approvata dalla regina Elisabetta d’Inghilterra, come sottolineato nel comunicato che la coppia ha diffuso sui social network. Harry e Meghan hanno deciso di percorrere questa strada perché vogliono darsi da fare per conto proprio, vogliono essere indipendenti e cominciare a lavorare. Per questo presto daranno il via ad un nuovo ente benefico che supporterà sempre la famiglia reale inglese. Non solo: in quanto non più “membri attivi” dei Windsor avranno il diritto di dividersi senza troppe conseguenze tra il Regno Unito e il Nord America.

Il comunicato di Harry e Meghan che conferma la scelta della coppia

“Intendiamo fare un passo indietro come membri ‘senior’ della famiglia reale e lavorare per diventare finanziariamente indipendenti, pur continuando a sostenere pienamente Sua Maestà la Regina. È con il suo incoraggiamento, in particolare negli ultimi anni, che ci sentiamo pronti a fare questo passo”, hanno fatto sapere Harry e Meghan tramite il loro post. “Ora abbiamo in programma di bilanciare il nostro tempo tra il Regno Unito e il Nord America, continuando a onorare il nostro dovere nei confronti della Regina, del Commonwealth e dei nostri mecenati. Questo equilibrio geografico ci consentirà di allevare nostro figlio con un apprezzamento per la tradizione reale in cui è nato, fornendo allo stesso tempo alla nostra famiglia lo spazio per concentrarci sul prossimo capitolo, incluso il lancio del nostro nuovo ente di beneficenza”, hanno aggiunto.

Harry e Meghan non hanno trascorso il Natale insieme alla famiglia reale

L’ultima scelta di Harry e Meghan è in linea con la decisione della coppia di non trascorrere le festività natalizie insieme alla famiglia Windsor. I due, con il piccolo Archie, hanno passato i giorni di festa nel Nord America, insieme a Doria, madre dell‘ex attrice di Suits.