Meghan Markle poteva partecipare al finale di Suits? Parla l’ideatore della serie

Meghan Markle e la serie Suits: poteva recitare nell’ultima stagione? Le parole dell’ideatore

Dopo nove stagioni di successo è arrivato anche il momento della fine della serie Suits, in onda sula rete televisiva americana USA Network. L’ultima puntata dell’amato legal-drama, disponibile anche su Netflix, è andata in onda solo qualche giorno fa negli Stati Uniti mentre in Italia i nuovi episodi arriveranno nel 2020. Fino alla settimana stagione nel cast della serie e tra i personaggi più amati c’è stata anche Meghan Markle, che ha deciso di abbandonare il suo ruolo e il lavoro di attrice subito dopo il fidanzamento con il principino inglese Harry. I fan della serie hanno sperato fino all’ultimo che il creatore Aaron Korsh chiamasse l’ormai Duchessa di Sussex per il gran finale. Anche solo per una comparsa o un piccolo cammeo. Purtroppo non è andata così e, dunque, anche i fan italiani che aspettavano di rivedere Meghan nei panni di Rachel Zane rimarranno a bocca asciutta. Ad ogni modo c’è un motivo per cui Meghan non è apparsa in Suits 9 e non è dipeso totalmente da lei. Infatti l’ideatore ha dichiarato di non averle proprio avanzato la proposta per non metterla in difficoltà.

Suits la serie, perché Meghan Markle non c’è nel finale? Parla Aaron Korsh

Il personaggio di Meghan è “scomparso” dalla serie, trasferendosi nella città di Seattle. L’idea che dopo qualche stagione di assenza potesse tornare per l’epilogo ha fatto fantasticare non poche persone. La scelta di non partecipare, in qualche modo, non è stata della duchessa perché in realtà la proposta non le è stata nemmeno fatta, come ha spiegato l’ideatore di Suits. “Alla fine non gliel’ho chiesto, ho pensato di rispettare la sua nuova vita senza metterla nelle condizioni di dover chiedere l’autorizzazione”, ha dichiarato Korsh al magazine Dedline.

Meghan Markle comunque presente in Suits 9 grazie ad una battuta

Ad ogni modo Meghan Markle, grande protagonista di Suits che recentemente ha fatto ricordare Lady Diana con un bel gesto, è riuscita comunque ad essere presente negli ultimi episodi della serie. Nella quinta puntata della nona ed ultima stagione, infatti, il personaggio di Patrick J. Adams (marito del personaggio interpretato dalla Merkel) tornato a New York da Seattle, sulla moglie dice: “Mia moglie sta bene. In effetti, se vi dicessi quanto sta bene, non mi credereste”. La clip di questa scena è stata postata anche sul canale Twitter del serial televisivo con queste parole a corredo: “Si scopre che Rachel sta REALMENTE bene”. Insomma un commento ironico per parlare fra le righe della nuova vita di Meghan Markle diventata, appunto, un membro della Royal Family inglese.