Meghan Markle: il gesto della moglie di Harry che ricorda Lady Diana

Meghan Markle: il gesto della moglie del Principe Harry che ricorda la compianta Lady Diana

Da quando ha sposato il Principe Harry, Meghan Markle sembra emulare spesso Lady Diana. Di frequente, infatti, la Duchessa di Sussex è solita indossare gioielli che appartenevano alla compianta Principessa o a commettere azioni e gesti che ricordano lei. L’ultimo? Beh, è freschissimo, visto che è proprio di poche ore fa. Dovete sapere che il Principe Harry e la sua adorata moglie, insieme al piccolo Archie, si sono recati nel continente africano per effettuare un tour storico. Quando l’aereo è dunque arrivato a Cape Town, in Sud Africa, potete immaginare l’orda di fotografi e gente che erano presenti. I Duchi di Sussex sono scesi trionfanti dal loro mezzo volante ed hanno salutato tutti con affetto e grandi sorrisi.

Meghan Markle che veste Archie come Lady Diana vestì Harry

C’è stato, però, un dettaglio che non è sfuggito ai più attenti e che poi ha scatenato un gran vocio. Quando la Markle è scesa dall’aereo con il suo piccoletto di soli 4 mesi tra le braccia, qualcuno ha notato che a modo suo ha voluto ricordare Lady Diana. Come? Il piccolo Archie, infatti, indossava un cappellino bianco lavorato a maglia con un pom-pom al centro che era praticamente uguale a quello che Lady Diana scelse di far indossare ad Harry quando aveva, anche lui, 4 mesi. Ma non è tutto. Harry venne fotografato con quel cappellino in testa mentre, tra le braccia di mamma Diana, scendeva dall’aereo che era appena atterrato in Scozia. Quindi l’ex attrice Meghan Markle ha praticamente ‘scopiazzato’ l’indimenticabile Principessa. Vedendo tutti questi gesti, la moglie di Harry sembra quasi ‘ossessionata’ dalla figura di sua suocera e questo fa non poco storcere il naso ai fan di Kate Middleton e della Principessa stessa.

Meghan Markle e Kate Middleton, due donne così tanto diverse

Per coloro che adorano la moglie di William vedono nella Markle quasi una voglia di competere con lei. Ma sarà così oppure no? Noi vogliamo essere positivi e continuare a credere che tra le due prime donne non ci sia nessuna ‘gara’ in atto. Del resto, Meghan e Kate sono molto diverse. Per esempio, gira voce che la moglie di Harry sia una donna multitasking che si allena in giardino, senza un personal trainer, e che prepara pasti bio per tutta la sua famiglia senza l’aiuto di una cuoca.