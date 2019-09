Meghan ed Harry: la vita dei duchi di Sussex, i segreti di Frogmore Cottage

Il Principe Harry e Meghan Markle: ecco dove e come vivono i duchi di Sussex

Tra le coppie dei reali, quella formata dal Principe Harry e la moglie Meghan Markle è sicuramente la più chiacchierata. I due infatti sono due persone molto esplosive sia per il loro passato e sia per quello che è il loro presente. La loro vita, tra le mura domestiche, incuriosisce davvero tanto e oggi grazie a Vanity Fair e alla loro corrispondente londinese Katie Nicholl possiamo scoprire qualcosa in più. La vita di Harry e Meghan è sicuramente ben diversa da quella più ordinaria di William e Kate. L’ex attrice infatti, sin da quando ha messo piede sul suo reale, si è fatta notare immediatamente proprio perché è apparsa subito chiara la sua voglia di rivoluzionare (almeno in parte) quella che è la monarchia britannica. Basta con le solite regolette e restrizioni! Per Meghan è arrivato il momento di dare una rinfrescata. Molto prima dell’arrivo di baby Archie, il Principe Harry e la sua consorte hanno ‘divorziato’ dai loro amati cognati. I due, infatti, hanno abbandonato Kensington Palace e si sono trasferiti a Frogmore Cottage, la casa che hanno ricevuto in dono dalla Regina Elisabetta.

Meghan Markle: una donna tuttofare, i segreti di Frogmore Cottage

Come si legge su Vanity Fair, la casa ha circa cinque camere da letto, viene riscaldata da un sistema totalmente ecologico ed è munita di uno studio di yoga e una cucina all’avanguardia che viene utilizzata dalla padrona di casa. Eh si, perché vi sembrerà strano ma i duchi di Sussex non hanno una cuoca. Pare, infatti, che ad occuparsi della preparazione dei pasti, rigorosamente bio, ci pensi proprio Meghan Markle. La moglie del Principe Harry è proprio una donna all’avanguardia. Basti pensare al fatto che non ha neanche un personal trainer, come invece si potrebbe immaginare, e che per tornare in forma dopo la gravidanza stia facendo tutto da sola, tra esercizi e lunghe passeggiate. Come rivela una fonte, la duchessa cammina per ore in compagnia del figlio, che mette in passeggino, aggirandosi tra i possenti giardini di Windsor. Per il loro bebè, però, i duchi sono pronti a tutto. Come rivela la Nicholl pare che Harry, da grande esperto ed appassionato di tecnologia, abbia fatto installare un sistema di audio e video innovativo nella stanza del bambino.

Il desiderio del Principe Harry: una vita normale per il piccolo Archie

Harry, però, desidera che il suo Archie viva una vita diversa dalla sua il più lontano possibile dai riflettori. Insomma, per suo figlio vuole una vita normale durante la quale, però, agi e privilegi ovviamente non mancheranno. Si racconta, infatti, che il fratello di William non veda l’ora di iscrivere il suo Archie in uno dei più esclusivi club di polo della zona. Per questo, naturalmente, c’è ancora tempo. Per ora il piccoletto si dovrà solo preparare per il primo viaggio ‘fuori sede’ insieme a mamma e papà. I tre, infatti, stanno per partire per un tour storico nel continente africano.