Regina Elisabetta, come sta? La paparazzata al volante della Jaguar (foto)

La sovrana torna a farsi vedere in pubblico, e a quanto sembra in buone condizioni. Ecco gli ultimi aggiornamenti

Come sta la Regina Elisabetta? Questa domanda sta tenendo con il fiato sospeso il mondo da diversi giorni, dopo che Elisabetta II d’Inghilterra è stata costretta a cancellare un importante evento. In questi giorni, infatti, la reale inglese avrebbe dovuto partecipare a Glasgow alla COP26, la Conferenza sul clima dell’ONU in programma a Glasgow. Ma è bastato un forfait per mettere in agitazione sudditi e stampa.

Fin da subito, in ogni caso, i portavoce della regina hanno voluto far chiarezza. La Regina a livello di salute sta bene, non c’è nulla di cui preoccuparsi. I suoi medici, hanno comunque deciso per precauzione che avrebbe dovuto passare almeno due settimane di assoluto riposo.

Già qualche settimana fa, la Regina aveva fatto preoccupare tutti dopo essere stata ricoverata per qualche giorno presso l’ospedale King Edward VII. Immediatamente si era pensato ad un possibile contagio da Covid-19, anche se il Capo dello Stato inglese è vaccinata da tempo. Tra i più in apprensione per le sue condizioni di salute, fra l’altro, ci sarebbe stato anche il nipote “traditore” Harry. Si dice infatti che il figlio del principe Carlo, una volta venuto a conoscenza del ricovero della nonna, sia entrato nel panico più totale. Ancora oggi Harry soffre molto di non aver potuto essere “a casa” quando il nonno Filippo è morto lo scorso 9 aprile.

Le foto della Regina Elisabetta in forma di nuovo al volante

Sono bastate poche foto dei paparazzi inglesi per tranquillizzarci tutti. Poche ore fa abbiamo infatti rivisto Elisabetta in forma e sorridente, con indosso un cappuccio, al volante della sua Jaguar. In base a quanto riportato dai giornali britannici, a pochi giorni dalla fine del ricovero ospedaliero la sovrana ha lasciato il castello di Windsor da un’uscita sul retro per andare a fare la sua consueta passeggiata con i suoi cani corgi nella sua tenuta nel Berkshire.

Qui sotto potete recuperare la foto della Regina Elisabetta al volante circolata nelle scorse ore sui principali media inglesi. La foto è stata pubblicata originariamente dal Daily Mail.