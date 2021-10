Harry e Meghan danno buca a William all’evento per Diana: guerra infinita

I due ormai ex membri della Famiglia Reale inglese non saranno presenti alle celebrazioni per la principessa triste, scomparsa in un incidente a Parigi nel 1997

Sembrava che tutto andasse liscio, finalmente. Ma in realtà non sembrano placarsi i dissapori fra Harry e Meghan da un lato e la Famiglia Reale inglese dall’altra. Uno scontro che questa volta si svolgerà su un fronte particolarmente delicato: stiamo parlando, ebbene sì, dell’attesissima festa in ricordo della principessa Diana Spencer, madre dei due fratelli fra cui il rapporto è ormai naufragato da tempo. Ma facciamo ordine.

Il prossimo 12 ottobre si terrà un evento speciale per celebrare Lady D. La celebrazione è un tributo all’ex moglie di Carlo d’Inghilterra, che il 1 luglio 2021 avrebbe compiuto 60 anni. Inizialmente, al party avrebbero dovuto partecipare, oltre ovviamente a William d’Inghilterra e Kate Middleton anche Harry e Meghan. Ma a quanto pare i due hanno voluto tirare un nuovo pacco alla famiglia reale inglese.

In base alle ultime informazioni riportate sul Daily Telegraph e riprese anche dal The Sun, Harry e Meghan non ritorneranno, perlomeno in tempi brevi, nel Regno Unito. Questo significa ovviamente che Harry ha deciso di regalare un nuovo smacco al fratello e al padre Carlo, preferendo rimanersene a casa. E il bello (o il brutto, a seconda dei punti di vista) è che lui e la compagna non hanno nemmeno fornito uno straccio di motivazione.

Alla celebrazione del 60o compleanno della compianta Diana (in un primo momento ideato come evento per svelare la statua a lei dedicata) parteciperanno un totale di 100 ospiti, fra cui anche Elton John. Il baronetto della musica britannica, come ricorderete, era legatissimo a Lady D e aveva riscritto per lei il singolo Candle in the wind, ancora oggi la canzone di maggior successo della storia della musica.

I maligni, nel frattempo, dicono che la ragione dietro a questo ennesimo pacco sia legata al pessimo trattamento ricevuto dai due sposini in occasione della loro ultima visita ufficiale in madrepatria. Pare infatti che quando Harry e Meghan hanno partecipato insieme ad un incontro per il Commonwealth Day presso l’Abbazia di Westminster la famiglia reale li abbia tenuti in disparte per tutto il tempo. Un gelo già evidente quando William e Harry si erano incontrati lo scorso luglio, proprio il giorno dello svelamento della statua dedicata alla madre.