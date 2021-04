Regina Elisabetta, altro dramma: morto amico stretto, ecco chi era

Periodo buio per la regina Elisabetta II. Forse il momento più difficile dei suoi 95 anni di vita (li compirà domani 21 aprile 2021). I media d’oltremanica hanno reso noto che sabato 17 aprile, nel giorno in cui sono stati celebrati i funerali del Principe Filippo, è morto Sir Michael Oswald, amico della sovrana nonché collaboratore della Famiglia Reale per oltre cinquant’anni.

Un dolore cha è andato a sommarsi a quello lancinante e profondo provato per la perdita del duca di Edimburgo. Secondo i tabloid britannici tale ulteriore dramma potrebbe spingere la regina, se non ad abdicare, almeno a lasciare gli incarichi ufficiali. Se ciò dovesse accadere toccherebbe al figlio Carlo sostenere la gestione della monarchia.

Infatti, stando a quanto riferiscono i media anglosassoni, Carlo si starebbe organizzando per mettersi a capo di una specie di reggenza insieme al figlio William. Quel che sembra sicuro è che la regina non abdicherà e dunque non ci sarà alcuna incoronazione o passaggio di consegne ufficiali.

Nelle scorse ore è inoltre trapelato che Elisabetta non ha voluto saperne di fare un summit familiare con il figlio e i nipoti William ed Harry. Fonti vicine a Buckingham Palace hanno fatto sapere che la sovrana non sarebbe stata nelle condizioni psicologiche per affrontare la faida ‘intestina’ che si sta consumando. Con ogni probabilità, anche alla luce della perdita del fidato Oswald, ha chiesto giorni di ‘tregua’. Adesso è il momento di metabolizzare il dolore, non di risolvere dispute spinose.

Chi era Sir Michael Oswald, amico e collaboratore della regina Elisabetta II

Sir Oswald è deceduto a 86 anni. Per parecchio tempo è stato manager dei Royal Studs e del National Hunt Racing Adviser, cioè il consigliere delle corse dei cavalli per la regina Elisabetta dal 2003.

Dal 1970 al 2002 ha ricoperto lo stesso ruolo per la Regina Madre. Nel 2020 è giunta la nomina a Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine Reale Vittoriano.

Si è legato a Lady Angela Cecil, la figlia del sesto marchese di Exeter ed ex dama di compagnia della Regina Madre. “Ha sempre detto che aveva il lavoro più meraviglioso che si potesse mai avere”, aveva dichiarato la moglie, in relazione alla professione del marito.