“Red carpet Venezia pieno di str**zi e ex GF”, l’ira di Guè Pequeno

Guè Pequeno è un musicista che non ha mai avuto troppi problemi a pronunciarsi in modo schietto. E pure nelle scorse ore ha dimostrato una volta di più di essere rimasto fedele al suo credo, quello del non avere peli sulla lingua. Come è noto in questi giorni si sta svolgendo l’ottantesima Mostra del Cinema di Venezia. E come è altrettanto noto sul red carpet non ci finiscono solo gli attori, i registi e coloro che lavorano ai film in concorso; ci finiscono anche influencer e personaggi noti che poco o nulla hanno a che fare con il cinema. Ebbene, Pequeno, su questi ultimi, ha digitato un tweet durissimo.

“Un altro Venezia con un red carpet pieno di str**zi, gente del GF, e influnencer che non hanno mai visto un film”. Così il rapper. Non è difficile capire a chi abbia fatto riferimento. Qualche nome, in ordine sparso, che è stato visto sfilare sul tappeto rosso e che ha partecipato al Grande Fratello Vip in passato o che ha avuto popolarità grazie ai social: Cecilia Rodriguez, Clizia Incorvaia, Natalia Paragoni, Beatrice Valli, Marco Fantini, Isabella Recalcati e Manuel Marascio (si, non è uno scherzo, pure loro due, ex Temptation Island 2023, hanno sfilato) etc. etc.

Il pensiero di Pequeno, facendo un giro sui social, è quello di molti. Certo non tutti hanno utilizzato termini così forti, coloriti e netti, ma tanti continuano a chiedersi per quale motivo alcune personalità, che nulla ci azzeccano con il cinema, si presentano sul prestigioso red carpet. La risposta è semplice: la Mostra del Cinema, da anni, ha aperto anche ad una serie di eventi collaterali e permette agli influencer di sponsorizzare vari brand. A tali influencer è anche concessa la passerella sul celebre tappeto rosso.

Fatto sta che c’è chi storce il naso, come appunto Guè Pequeno. Questi considerano le sfilate di coloro che con i film nulla c’entrano fuori luogo e dissacranti nei confronti della settima arte. Chi critica, però, può mettersi il cuore in pace: da ora in avanti sarà così, il red carpet ospiterà sia i divi del cinema sia le star del web.