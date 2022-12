Red Canzian non molla: “Mi hanno aperto di nuovo il torace”

Red Canzian in un’intervista al Corriere della Sera ha raccontato come sta dopo l’operazione e il ricovero di gennaio. Il cantante è stato operato ed è finito in rianimazione per colpa di una scheggia di legno. Ha spiegato che, essendo un patito del bricolage, stava costruendo una cornice per il suo musical, nella sua falegnameria di casa, quando gli si è conficcata nella mano la scheggia incriminata. Purtroppo gli ha fatto infezione e stava andando in setticemia quindi i medici hanno dovuto operare d’urgenza:

“Mi è entrata una scheggia di legno in una mano e ho preso un’infezione da stafilococco aureo. Sono caduto per terra il giorno che iniziavano le prove di Casanova, non riuscivo a stare in piedi, ci ho messo un’ora per arrivare al divano e chiamare i soccorsi. Intanto, avevo febbre e visioni psichedeliche come se fossi drogato. Mi hanno aperto di nuovo il torace, stavo andando in setticemia. Sono finito in rianimazione e, rispetto alle altre operazioni da cui mi ero svegliato lucido, stavo malissimo, vedevo fiori rossi scendere da pareti bianche. Vedevo il parlottare preoccupato dei medici e mi dicevo: rimango così per tutta la vita“.

L’artista, in passato, ha avuto altri importanti problemi di salute. Nel 2015 “gli era scoppiata l’aorta” mentre nel 2018 ha dovuto affrontare un tumore al polmone. Dopo la brutta esperienza è stato chiesto a Canzian se la paura di morire lo ha cambiato: “Sono solo ancora più concentrato ad apprezzare il bello piuttosto che dissipare il tempo“. Questa la sua risposta.

Le ex famose di Red Canzian: “Io sempre romanticone”

Nel corso dell’intervista all’ex bassista dei Pooh è stato chiesto di parlare delle donne famose che ha avuto. Marcella Bella, Patty Pravo, Loredana Bertè, Mia Martini e Serena Grandi sono state alcune. Lui si è limitato a dire: “Sono stati passaggi di vita ed eravamo ragazzi: avrò avuto l’ultima avventura a 25 anni. E non erano storie droga e rock ‘n roll: sono stato sempre un romanticone“.

Certo fa sorridere che abbia avuto una liaison proprio con Patty Pravo dopo che Riccardo Fogli lasciò il gruppo proprio per lei. In merito a ciò il cantante ha spiegato che è stato un caso e che è stato solo un breve incontro fra due giovani. Poi ha ironizzato così: “Siamo rimasti amici, la chiamo Santa Nicoletta da Venezia, perché portando via Riccardo, mi aprì la via verso i Pooh”.

Beatrice Niedenwieser il suo grande amore

Canzian e la Niedenwieser stanno insieme dal 1992. Lei è la sua seconda moglie. Il musicista ha raccontato che la conobbe dieci anni prima del 92. E che per lei perse subito la testa per lei. All’epoca, però, entrambi erano sposati e lei era addirittura incinta. Per anni si frequentarono da amici con i rispettivi consorti prima che lei un giorno si presentasse a Trieste a casa sua con il figlio Philipp. “La cosa meravigliosa è che il papà di Philipp è rimasto il mio più caro amico e che ho ottimi rapporti con Delia, la mia prima moglie. E Philipp e mia figlia Chiara si considerano fratelli da sempre”, ha spiegato il musicista.

Infine ha raccontato che tutta la famiglia ha partecipato attivamente al suo musical Casanova. Sua moglie ha curato l’amministrazione e l’organizzazione. Philipp che è un musicista ha fatto tutti gli arrangiamenti. La figlia Chiara ha cantato i provini per insegnare agli attori le parti e sarebbe in grado di sostituire quattro attrici.