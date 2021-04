Red Canzian: “Nessuna reunion Pooh, senza Stefano è finita quella storia”

L’ex Pooh si confessa con Serena Bortone: l’amore per Beatrice e il dolore per la scomparsa dell’amico

Red Canzian chiude definitivamente a una ipotetica ri-unione dei Pooh. Intervistato a Oggi è un altro giorno (su Rai Uno) da Serena Bortone, il cantante ha parlato della scomparsa dell’amico ed ex collega Stefano D’Orazio, venuto a mancare lo scorso 6 novembre. Un lutto che ha inevitabilmente segnato tutti gli ex membri della band che, stando a quanto riferito dall’artista veneto, non si riuniranno mai più.

Red ha ricordato che Stefano lasciò i Pooh nel 2009. Il 30 settembre di quell’anno disse addio al gruppo al termine di un tour di 38 date conclusosi a Milano e dopo un’ultima canzone inedita cantata a quattro voci, Ancora una notte insieme, contenuta nella raccolta omonima. Nel 2015 rientrò nel gruppo per la commemorazione del cinquantennale. Quando D’Orazio se ne andò, i Pooh continuarono comunque a esibirsi, facendo oltre 200 concerti. Adesso, però, tutto è cambiato

“Ora che non c’è più Stefano è finita, è una questione di rispetto, di lealtà. Non c’è più quella storia”, ha dichiarato in modo fermo Canzian alla giornalista e conduttrice Rai Serena Bortone, commuovendosi nel ricordare l’amico e sua moglie Tiziana Giardoni: “Erano perfetti, una coppia così bella, perbene”.

Canzian ha poi parlato del grande amore che lo lega alla moglie Beatrice; un amore nato ‘clandestinamente’. I due, quando si conobbero, erano infatti amici ma soprattutto entrambi impegnati. “Sono quelle cose che crescono”, ha raccontato il musicista per poi aggiungere: “Arrivi a capire che ti fai più male a stare con chi stai piuttosto che a separarti. L’amore non lo governi, decide lui la rotta”. “Sia io sia lei siamo stati male, non è naturale il ruolo degli amanti segreti“, ha concluso Red nel ricordare come nacque la love story con Beatrice.

Red Canzian, gli amori dell’ex Pooh e i matrimoni con Delia e Beatrice

La cronaca rosa ha parlato di varie storie vissute in passato da Red. Marcella Bella, Patty Pravo, Loredana Bertè, Mia Martini e Serena Grandi sono le donne famose accostate al suo nome dal gossip nostrano nel corso degli anni.

Il cantante veneto è quindi stato sposato con la prima moglie, Delia Gualtiero (anche lei di professione cantante), con la quale ha avuto la figlia Chiara, venuta alla luce nel corso del 1989. Il matrimonio è naufragato nel 1992, Red ha collaborato anche musicalmente, come produttore, dei dischi di Delia.

Il 9 luglio 2000 è poi convolato a nozze per la seconda volta, con Beatrice “Bea” Niederwieser. Oggi la coppia è felice e innamorata.