Rebecca Staffelli, auto rubata dopo il GF: cos’è successo

Dopo il Grande Fratello, in cui ha svolto il ruolo di inviata social, Rebecca Staffelli ha subito un furto. Una brutta disavventura per la speaker radiofonica, di cui lei stessa parla attraverso i social network. La figlia di Valerio Staffelli, noto volto di Striscia la Notizia, ha lasciato tutti senza parole quando ha svelato di aver subito questo grave furto. Il tutto è avvenuto durante una serata che stava trascorrendo con il fidanzato Alessandro Basile insieme ad Angelica Baraldi e Rick.

Precisamente è stata rubata l’auto di Rebecca nel corso della serata di mercoledì ai Parioli, a Roma. Qui stava trascorrendo del tempo in serenità, in un locale, con Angelica e Rick. L’auto rubata era una Kia elettrica che la giovane Staffelli aveva acquistato da poco. Ne parla in una diretta su Instagram, condivisa con Federico Massaro, Angelica, Rick e il suo fidanzato Alessandro.

Si è unito anche Stefano Miele, a cui Rebecca ha spiegato che inizialmente pensava e sperava che l’auto fosse stata portata via dal carroattrezzi. Ma ecco che l’inviata social del Grande Fratello 17 ha avuto l’amara conferma che la macchina è stata rubata. Pertanto, si è ritrovata con il fidanzato Alessandro a trascorrere il resto della serata in caserma per la denuncia.

In quanto non sono stati trovati vetri nel parcheggio, la giovane Staffelli crede che l’auto sia stata caricata. Una vera e propria disavventura per Rebecca, che ha concluso l’edizione del reality show di Canale 5 con questo furto. Ora l’inviata social si trova in vacanza con Basile in Puglia, a Taranto. Qui trascorrerà le festività di Pasqua.

A breve la coppia convolerà a nozze. Dopo la proposta di matrimonio fatta da Alessandro prima della pandemia del Covid-19, ora è stata proprio lei a fare il grande passo. Infatti, Rebecca ha deciso di chiedere in modo speciale a Basile di diventare suo marito. Ciò è accaduto proprio nel periodo in cui si ritrovava svolgere il ruolo di opinionista social nel reality show condotto da Alfonso Signorini.

Dopo aver perso l’occasione di sposarsi a causa della pandemia del Covid-19, Rebecca e il suo fidanzato Alessandro sono pronti a dirsi sì, dopo circa sei anni di relazione.