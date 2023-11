Rebecca De Pasquale, casa colpita dall’alluvione: l’ex GF in lacrime

L’ex concorrente del Grande Fratello devastata dal disastro avvenuto a Prato e in altre città toscane in queste ore

Rebecca De Pasquale si sfoga sul suo profilo ufficiale di Instagram, con la casa completamente allagata a causa dell’alluvione. L’ex concorrente del Grande Fratello 14 vive a Prato, una delle città toscane che sono state più colpite dalla tempesta Ciaran nella notte tra il 2 e il 3 novembre 2023. Morti, feriti, fiumi esondati, dispersi e case allagate sono al centro del disastro climatico che riguarda l’Italia in queste ore. Continua a esserci l’allerta e, intanto, i cittadini residenti nelle province della Toscana stanno cercando di affrontare le conseguenze.

Tra questi c’è appunto Rebecca, che in questi ultimi anni ha spesso parlato dei suoi problemi economici. Ciò che ha pubblicato la De Pasquale rappresenta la situazione che molte famiglie italiane stanno affrontando in mezzo all’acqua e al fango. Con un video su Instagram, in lacrime, Rebecca mostra la sua casa completamente allagata. “Ecco la situazione attuale di Prato zona Casale… La forza di reagire non deve assolutamente mancare…”, scrive l’ex gieffina.

In particolare, l’ex gieffina mostra l’ingresso di casa sua, sommersa dalle acque. Rebecca spiega, inoltre, che i suoi vicini la stanno ospitando in queste ore, visto che il suo appartamento è diventato in queste ore invivibile. “Povera agente che ha perso tutto, ecco questa è la situazione. Signore aiutaci”, afferma piangendo l’ex concorrente del Grande Fratello.

“Ecco qua questa è la situazione”, continua in un altro video la De Pasquale camminando nell’acqua e mostrando ancora altre immagini scioccanti della sua abitazione. Condividendo un altro filmato, Rebecca mostra come è riuscita ad asciugare la maggior parte dell’acqua che ha invaso casa sua nella notte. Ma ci sono ancora tante cose da fare per l’ex gieffina, come ad esempio asciugare i mobili e tutti gli oggetti.

Tanta roba da buttare e due amici che la stanno aiutando a rimettere le cose al loro posto nella sua casa. Una situazione devastante quella condivisa da Rebecca De Pasquale che vive a Prato, che riguarda tantissime altre famiglie che vivono in Toscana. E sono tanti i messaggi di affetto che l’ex gieffina sta ricevendo in queste ore sul suo profilo Instagram.

Il pubblico che la segue le manda un abbraccio virtuale e la invita ad avere forza in questo momento così complicato per la sua città. Di sicuro, nelle prossime ore Rebecca continuerà a tenere aggiornati i suoi fan sulla situazione che i toscani stanno affrontando a causa di questa violenta alluvione che ha colpito strade e case.