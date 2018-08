Ex concorrente del Grande Fratello sul lastrico: chi è?

Il Grande Fratello è una bella opportunità per chi cerca fortuna nel mondo dello spettacolo. In realtà c’è chi lo fa anche solo per soldi, com’è accaduto nell’ultima edizione per il vincitore Alberto Mezzetti. Popolarità. Denaro. Questo e tanto altro può dare il reality show più longevo della televisione italiana. Peccato però che questa fortuna non dura in eterno e c’è chi l’ha capito a proprie spese. Stiamo parlando di un ex concorrente del programma. Anzi. Stiamo parlando di qualcuno che l’ha proprio vinto il gioco: Rebecca De Pasquale. Già tempo fa aveva ammesso di trovarsi in difficoltà ed ora ha deciso di ribadire il concetto attraverso un’intervista al settimanale Nuovo.

Rebecca De Pasquale: “Non so come fare la spesa”

Con il Grande Fratello non si diventa ricchi. Questo lei lo sa bene. In tanti pensano che approdare sul piccolo schermo significhi automaticamente avere molto denaro. Purtroppo non è così. “Il mio guadagno per tre mesi nella Casa è stato di 1900 euro, poco più di 600 euro al mese. Ma oggi per me lavorare è diventato più difficile per cui non riesco più ad arrivare alla fine del mese“, ha dichiarato Rebecca. I lavoretti che aveva prima di entrare nella casa più spiata d’Italia li ha persi. Fortunatamente ancora oggi la chiamano per qualche serata, ma con il compenso che riceve non riesce a vivere. Proprio per questo motivo ha iniziato a mettere in vendita nei mercatini i suoi oggetti personali.

Rebecca De Pasquale al Grande Fratello?

E pensare che una sorta di riscossa per lei poteva arrivare. Lo scorso anno era stata contattata dalla produzione del Grande Fratello per partecipare alla quindicesima edizione, andata in onda qualche mese fa su Canale 5. Lei aveva accettato, poi qualcosa è andato storto. “A febbraio sono stata contattata dalla redazione. poi, quando il reality è passato nelle mani di Barbara D’Urso, la conduttrice ha preferito sostituire gli ex gieffini come me con altre persone note, che conosceva meglio di noi“, ha concluso.