I “Tre di denari” sono stati senza dubbio il trio più famoso di Reazione a catena e uno dei gruppi di concorrenti più amato fino a oggi. Il trio di Monza formato da Marco Burato, Michael Di Liberto e Francesco Nonnis ha partecipato e trionfato al programma nel lontano 2017, riuscendo ad aggiudicarsi un montepremi di ben 400 mila euro. Galeotta fu la trasmissione per uno dei tre ragazzi: Marco Burato in quell’occasione conobbe la sua attuale fidanzata Rachele con la quale convolerà presto a nozze.

L’incontro con Rachele

Fin dalla sua prima apparizione in tv Marco Burato ha riscosso molto successo tra il pubblico del programma, in particolare tra quello femminile. Infatti dopo la fine del programma di Rai 1 si iniziò a parlare di una probabile partecipazione dell’ex concorrente di Reazione a catena a programmi televisivi come Uomini e Donne. A questo proposito si diffuse una voce secondo la quale la stessa Maria De Filippi aveva chiesto al bel ragazzo di partecipare al suo dating show. Rumor che fu poi smentito dal diretto interessato: “Dato che mi avete scritto in tanti, vi comunico che non c’è nulla di vero e che non sono stato contattato per Uomini e Donne, è partita solo una richiesta da alcune fan“.

Sembra proprio che il 32enne non abbia avuto bisogno di partecipare a quel programma per trovare l’amore. Marco Burato ha infatti conosciuto l’attuale fidanzata e futura moglie proprio dietro alle quinte dello show di Rai 1 che lo rese famoso. I due convoleranno presto a nozze e a confermarlo è un post che lo stesso Marco ha pubblicato un paio di giorni fa sul suo profilo Instagram. Si tratta di una fotografia che lo ritrae in compagnia della futura moglie in quel di Piazza del Duomo a Milano con una didascalia più che eloquente: “Road to Wedding“. Scorrendo tra le foto si nota anche quelle delle partecipazioni di nozze: buste chiuse da un fiocco blu e un sigillo di ceralacca con le loro due iniziali.

La partecipazione al programma

I Tre di denari sono i campioni più famosi del programma di rai 1 condotto da Marco Liorni. I ragazzi hanno vinto l’edizione del 2017 del programma riuscendo ad aggiudicarsi ben 400 mila euro. Oltre alla vincita altissima i tre possono anche vantare altri due record: quello di presenze, essendo stati protagonisti del programma per ben 36 puntate, e quello di parole nel gioco finale de L’Intesa Vincente, con ben 28 termini indovinati.

I tre, durante un’intervista a MaridaCaterini.it, avevano parlato della loro partecipazione al programma e di come questa fosse costata loro il posto di lavoro. Alla domanda se seguissero ancora il programma, la risposta fu data all’unisono: «Certo e ci impegniamo come il primo giorno, nel cercare di dare le risposte ai vari giochi nei quali ci siamo cimentati anche noi. Apprezziamo molto anche la conduzione di Marco Liorni e constatiamo come il nostro record di 28 parole conquistato a L’intesa vincente è ancora imbattuto». I tre ragazzi hanno anche rivelato di aver mantenuto i rapporti con due gruppi di Reazione a catena: “Ci sentiamo soprattutto con le Intese a Distanza e con i Parenti Stretti. Ma spesso sui social ci scambiamo idee ed opinioni anche con altri partecipanti.“