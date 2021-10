Marco Liorni racconta il suo dramma: “Mia figlia Emma aggredita in strada”

A Oggi è un altro giorno, il programma tv di Serena Bortone, Marco Liorni ha parlato di un dramma che ha sconvolto la sua famiglia. La figlia 17enne Emma è stata aggredita per strada da un adulto. Uno spiacevole episodio, che ha coinvolto in prima persona Liorni, che ha provato ad intervenire seppur invano.

Marco Liorni turbato per la figlia

Nella trasmissione pomeridiana di Rai Uno, che ogni giorno è seguita da quasi due milioni di telespettatori, Marco Liorni ha confidato che la figlia Emma, nata dal matrimonio con Giovanna, è stata vittima di catcalling, termine portato all’attenzione qualche mese fa da Aurora Ramazzotti:

“Un adulto per strada ha detto cose molto gravi a mia figlia, sono sceso di casa di corsa per raggiungerlo e dirgliene quattro ma per sua fortuna non sono riuscito a raggiungerlo. Le aveva detto una cosa orrenda”

Marco Liorni ha poi aggiunto nel salotto televisivo della collega Serena Bortone:

“Per lei è stato un momento traumatico, un’aggressione. Sì, un’aggressione è la parola che più si avvicina a quello che è stato. Non so se lo avrei denunciato però ecco, avrei voluto parlarci un momento”

Il conduttore e giornalista, 56 anni, ha preferito non svelare ulteriori dettagli sulla vicenda, ma è apparso piuttosto scosso e arrabbiato per quanto accaduto. Marco Liorni ha inoltre voluto spendere qualche parola anche sugli altri figli: il primogenito Niccolò, frutto del primo matrimonio poi naufragato, è quello che ha sofferto di più il distacco dal padre e la separazione dei genitori. Oggi, però, padre e figlio hanno saputo ricucire un legame, che è più forte che mai. La più piccola, Viola, è stata invece definita sorprendente, quella in grado di dire delle cose che lasciano tutti senza parole.

La vita privata di Marco Liorni

Marco Liorni è sposato dal 2014 con Giovanna, che non fa parte del mondo dello spettacolo. Il matrimonio è stato celebrato in gran segreto a Las Vegas. La coppia è però unita da oltre venti anni. Liorni e la moglie hanno due figlie: Emma, 17 anni, e Viola, 10. L’ex inviato del Grande Fratello è padre anche di Niccolò, studente universitario nato da una precedente relazione.

Marco Liorni è sempre stato un uomo molto riservato: mai un gossip o un pettegolezzo sulla sua vita privata. Il presentatore di Italia Sì ha ammesso che da quando ha conosciuto Giovanna la sua vita è cambiata. Si sente più ottimista perché la sua compagna è una donna allegra, mai di cattivo umore e sempre positiva.