Marco Liorni è cambiato: tutto merito della moglie Giovanna

Marco Liorni è cambiato grazie alla moglie Giovanna

Marco Liorni è un uomo diverso da quando ha incontrato la moglie Giovanna, che lo ha reso padre di Emma e Viola. Il conduttore di Reazione a catena è diventato più positivo ed ottimista. Un approccio alla vita decisamente diverso, un grande insegnamento che il giornalista mette in pratica ogni giorno. Per questo, in ogni intervista, Liorni non può non fare a meno di ringraziare Giovanna, la donna che gli ha inevitabilmente cambiato l’esistenza. E che è accanto a Marco ogni giorno, sia nelle sfide quotidiane sia in quelle lavorative. Il presentatore di Italia Sì è decisamente migliorato grazie al secondo matrimonio, arrivato dopo il fallimento del primo con Cristina, una donna che non fa parte del mondo dello spettacolo e dalla quale ha avuto il primogenito Niccolò.

Le dolci parole di Marco Liorni per la moglie Giovanna

“L’amore che mi dà e che illumina tutta la mia vita è un regalo straordinario. Giovanna è una donna allegra, mai di cattivo umore e sempre positiva. Quando ci siamo conosciuti io lo ero molto meno rispetto a lei”, ha dichiarato Marco Liorni al settimanale Nuovo Tv. “Al suo fianco, invece, ho fatto mia questa spinta costante alla vitalità, all’entusiasmo, alla realizzazione di buoni propositi. Un insegnamento di vita indubbiamente fondamentale per le nostre splendide figlie”, ha aggiunto il conduttore Rai.

Marco Liorni e Giovanna: una lunga storia d’amore

Marco Liorni e Giovanna stanno insieme da quasi venti anni. Si sono sposati in gran segreto nel 2014, negli Stati Uniti. Hanno due figlie: Emma, 15 anni, e Viola, di 8.