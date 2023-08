Reazione a Catena, Tre e Lode via: pubblico (poco signorile) esulta

By

The end, è terminato l’1 agosto il viaggio nel popolare quiz show di Rai Uno del trio delle prof universitarie

Finisce il regno delle Tre e Lode a Reazione a Catena. Le tre prof dell’Università di Ferrara sono state sconfitte dai Dai e Dai. Fatale una manche non brillante nella slot de L’Intesa vincente. Le docenti hanno inanellato 9 risposte corrette, gli sfidanti le hanno fatte metaforicamente a pezzi indovinando ben 14 parole. Una vittoria netta che ha interrotto il viaggio del trio tutto al femminile che durava da ben 19 puntate. In totale Lauretta Rubini, Chiara Pollio e Marianna Scaglioso si sono messe in tasca oltre 119 mila euro nel corso della loro permanenza nel quiz show di Rai Uno.

Una bellissima avventura per le prof. Unico neo è il feeling mai del tutto scattato con una parte di pubblico di Rai Uno. Spesso su Twitter il trio è stato criticato. Diversi utenti lo hanno ritenuto poco simpatico e ‘pesante’. Così, nel momento in cui c’è stata l’eliminazione, sulla piattaforma dei cinguettii sono piovuti messaggi di esultanza non proprio signorili. Alcuni tweet a caldo:

“Godoooooo, Liorni non sa come contrastarli”;

Dai che si levano dalle pa*le

FINALMENTE VANNO A CASA

O mio Dio… io non voglio dire niente ma oggi, forse, è QUEL GIORNO

Non mi sembrano proprio contente, ma, dopo più di due settimane, è anche giusto ritornare a casa

Era ora venissero eliminate

Le fanno fuori finalmente!

Sono seguiti altri tweet simili, a riprova del fatto che non è mai scattato un feeling ‘intenso’ con parte dei telespettatori.

Reazione a Catena, i nuovi campioni subito a segno con un bottino da 2 mila euro

Per quel che invece riguarda i nuovi campioni, i Dai e Dai, è subito arrivata una vittoria. I tre ragazzi, usciti da L’Intesa vincente con un bottino di ben 132 mila euro, hanno vinto ridursi il montepremi fino a 2.063 euro. Però, hanno azzeccato l’ultima parola iniziando a mettersi in tasca qualcosina. Naturalmente c’è anche tanta soddisfazione per aver saputo mettere fuorigioco Le Tre e Lode, il cui strapotere durava dallo scorso 14 luglio.