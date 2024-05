Reazione a Catena slitta: il sostituto. Quiz show “roventi” in Rai

Pino Insegno pare che dovrà attendere ancora per il grande ritorno su Rai Uno. La data di partenza di Reazione a Catena, trasmissione che gli è stata affidata dopo lo ‘scippo’ de L’Eredità (quiz show passato nelle mani di Marco Liorni), è stata fatta slittare. Questo almeno è ciò che assicura Bubino Blog, portale esperto di retroscena televisivi. Secondo quanto appreso, Reazione a Catena doveva aprire i battenti per la sua solita cavalcata estiva nel preserale della rete ammiraglia lunedì 3 giugno. Non sarà così. La prima puntata è stata spostata al 20 giugno. Chissà come l’avrà presa Insegno che, tramite il suo agente, già quando gli è stata levata la conduzione de L’Eredità, aveva riservato paroline tutt’altro che tenere nei confronti dei vertici di Viale Mazzini.

E cosa andrà in onda fino al 20 giugno? L’Eredità che quindi farà gli ‘straordinari’ con nuove puntate. La girandola di conduzioni dei preziosi quiz show di Rai Uno continua a essere un tema caldo nei corridoi della tv di Stato. Anche perché si tratta di programmi seguitissimi su cui non ci si può permettere di sbagliare. Come poc’anzi accennato, L’Eredità, quest’anno, avrebbe dovuto essere timonata da Insegno. Però, dopo i disastrosi ascolti de Il Mercante in Fiera (Rai Due), il comico amicone di Giorgia Meloni è stato sostituito preventivamente con Marco Liorni. Alla fine a Insegno è stata data la conduzione di Reazione a catena. Si spera che sotto la sua guida il quiz show ottenga i brillanti risultati delle scorse edizioni.

Sempre a proposito di quiz show, è scoppiato nelle scorse ore il caso rovente ‘Stefano De Martino – Affari Tuoi’. Sembrava tutto fatto per il conduttore campano, designato dalla Rai come erede di Amadeus. Peccato che la casa di produzione del format, Banijay, stia facendo la voce grossa. Secondo quando rivelato da Dagospia non vorrebbe De Martino. Motivo? Considera un rischio troppo alto far guidare il programma a un presentatore che prima d’ora non si è mai cimentato in un quiz show. L’idea di Banijay è di affidare il gioco dei pacchi a Liorni. Dunque c’è in corso un braccio di ferro tra la Rai, che vorrebbe piazzare De Martino, e la casa di produzione, che spinge per il ‘buon’ Marco. Chi la spunerà?