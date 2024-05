Affari Tuoi, scoppia il caso De Martino: chi non lo vuole e perché

Il vuoto lasciato in Rai dall’addio di Amadeus sta provocando problemi interni. Strano, viene da dire. In questo periodo la governance di Viale Mazzini è in subbuglio. Ora è scoppiato un altro caso: la conduzione di Affari Tuoi, come rivelato da Dagospia, avrebbe innescato una faida intestina. Motivo? C’è una spaccatura sul nome di Stefano De Martino. Come si sa, i guai arrivano spesso tutti assieme. E infatti la tv di Stato, sempre come spiegato dal portale diretto da Roberto D’Agostino, sembra che dovrà pure fare i conti con la perdita del format I Soliti Ignoti. E anche in questo caso pare che la gestione della faccenda da parte dei vertici sia stata tutt’altro che impeccabile.

Si cominci proprio da I Soliti Ignoti. Dagospia assicura che Amadeus se lo porterà sul Nove e che andrà a sfidare proprio Affari Tuoi. Oltre al danno la beffa per la Rai: Discovery, per scippare il format, non ha dovuto muovere un dito. Perché? Perché nessuno nell’emittente pubblica si è preoccupato lo scorso anno di rinnovare i diritti di prelazione. Così Dagospia sulla questione:

“I vispi capoccioni di viale Mazzini lo scorso anno si sono dimenticati(?) di rinnovare i diritti di prelazione del format con Paolo Bassetti, amministratore di Banijay Italia, ramo del più grande gruppo produttore di contenuti per piattaforme televisive al mondo (“Affari tuoi”, “L’eredità”, “L’isola dei famosi”, “Conto alla rovescia”, “Pechino Express”, tra quelle più note sui nostri schermi). Nei giorni scorsi c’è stato un incontro burrascoso a viale Mazzini tra Paolo Bassetti e lo staff di Giampaolo Rossi capitanato da Alberto Longatti, direttore delle risorse televisive artistiche, che ha proposto un insostenibile contratto-quadro per i vari format di Banijay della durata di quattro anni, ricevendo un “no” rimbombante come una porta sbattuta”.

Morale della favola? Amadeus si porterà con sé I Soliti Ignoti. Alla luce di ciò pare che Affari Tuoi sarà costretto a fare gli straordinari, tornando in onda già a settembre. Pure qui una grana. Come è arcinoto conduceva “Ama”. Si deve trovare un sostituto. Sembrava fatta per Stefano De Martino, volto che i piani alti di Viale Mazzini caldeggiano. Il punto è che Banijay non lo vorrebbe. Da qui un’aspra disputa tra la casa di produzione e la Rai.

Beppe Caschetto, agente dell’ex danzatore, sempre come sostiene Dagospia, si sarebbe “scapicollato al settimo piano di viale Mazzini, preoccupatissimo: dovete chiudere con Stefano!”. Ovviamente il manager spera di risolvere in fretta e a suo favore la trattativa. Ma perché Banijay non vorrebbe l’aitante napoletano in forte ascesa di successi tv? Perché non ha mai condotto un game show. Dunque chi mettere? Marco Liorni. Il braccio di ferro sarebbe racchiuso in questi due nomi: De Martino vs Liorni.

Va inoltre sottolineato che né la Rai né la casa di produzione possono fare la voce grossa. Per contratto la tv di Stato deve proporre un conduttore che deve essere accettato da Banijay Italia. Dunque è bene che si mettano d’accordo in fretta i due contendenti perché il tempo corre velocemente. Settembre non è poi così lontano.