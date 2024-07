Reazione a Catena, Rossella massacrata: il web esagera

Oggi, mercoledì 3 luglio, è andata in onda un nuovo appuntamento con Reazione a Catena. Nel corso della puntata, dopo la loro ultima vittoria, la squadra delle Forza e Coraggio (mamma Assunta con le figlie Marialaura e Rossella) hanno sfidato il team de I Maritozzi (gli amici Marco, Francesco e Daniele). A seguito di una serie di gare combattute, alla fine è stata la squadra de I Maritozzi ad accedere all’ultimo step del quiz game, chiamato “L’ultima catena“, per giocarsi così ben 80mila euro.

Durante la partita finale, Marco, Francesco e Daniele hanno poi visto diminuire il loro bottino richiedendo l’uso dei jolly. Arrivati alla ‘parola finale’ con 11.125 euro, hanno chiesto un aiuto che ha dimezzato ulteriormente la somma. Dunque, hanno infine giocato per 5.563 euro, ma non sono riusciti a trovare la soluzione corretta. Difatti, hanno suggerito “Costruzione” come risposta, ma la parola esatta era invece “Concezione“. Pino Insegno ha cercato di consolarli, ricordando loro e ai telespettatori che i Maritozzi potranno avere un’opportunità per riscattarsi nella puntata di domani, giovedì 4 luglio.

Rossella delle “Forza e Coraggio” nel mirino: perché

Aldilà della sconfitta de i Maritozzi, però, ad attirare l’attenzione degli spettatori a caso è stata una concorrente della squadra avversaria, ovvero delle Forza e Coraggio. Si tratta di un trio madre e figlie proveniente da Cosenza che, ieri 2 luglio, è riuscito a vincere 5000 euro. Oggi, però, oltre a perdere contro i 3 giovani romani, gli utenti non hanno particolarmente apprezzato la loro presenza a causa del tono di voce di una delle tre concorrente, ovvero Rossella.

La calabrese, infatti, ha un tono di voce eccessivamente acuto, che non è passato inosservato al pubblico a casa. Sui social, Rossella è stata duramente criticata dagli utenti, che hanno trovato difficile seguire il gioco a causa della sua scarsa chiarezza nel parlare. Quando, alla fine, è stata eliminata, hanno tirato un sospiro di sollievo, felici di poter finalmente comprendere meglio la gara. “Ma come parlano queste 3? Non si capisce nulla, più che parlare, starnazzano”, si legge in uno dei tanti commenti su Twitter.

Insomma, delle critiche alquanto esagerate e, c’è da dire, anche abbastanza sgradevoli. Anche se una voce può risultare più o meno fastidiosa, scrivere insulti così cattivi è decisamente inaccettabile, soprattutto nei confronti di una ragazza che sta solo partecipando a un gioco televisivo.