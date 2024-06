Liorni: “Insegno a Reazione a catena: non lo guardo e cosa penso”

Marco Liorni ha lasciato un pezzo di cuore a Reazione a Catena a tal punto da non riuscire nemmeno a guardare in tv le nuove puntate condotte dal collega Pino Insegno. Il conduttore romano, intervistato dal magazine Oggi, ha spiegato di aver visto solamente una puntata del popolare quiz show della rete ammiraglia Rai che ha guidato per cinque anni, prima di approdare a L’Eredità. Tra l’altro il cambio ha innescato una miriade di polemiche. Inizialmente a L’Eredità doveva finirci proprio Insegno che, però, dopo il flop su Rai Due con Il Mercante in Fiera, è stato defenestrato ancora prima di iniziare. Alla fine si è deciso di piazzare Liorni e di mandare il doppiatore a Reazione a Catena.

“Ho grande difficoltà a vederlo. Ho visto qualche fotogramma, ma perché mi trovavo dentro l’ufficio di un direttore della Rai il giorno in cui è tornato in onda”, ha riferito Liorni al settimanale diretto da Carlo Verdelli. Quindi ha aggiunto: “Sono riuscito a seguire una puntata intera solo l’altra notte, perché non riuscivo a dormire e devo dire che Pino è riuscito a portare il suo stile in un programma che peraltro aveva già fatto”. Dunque nessun attrito con il comico. Anzi Liorni ha riservato per lui parole di stima.

Per quel che invece riguarda la sua prima avventura al timone de L’Eredità, ha tracciato un bilancio positivo. In particolare ha spiegato che all’inizio è entrato in punta di piedi, con “timore reverenziale”, in quanto ha pensato ai grandi che hanno condotto il quiz show prima di lui. Il riferimento è stato al compianto Fabrizio Frizzi, a Carlo Conti e a Flavio Insinna, ossia a coloro che lo hanno preceduto.

Sempre ad Oggi, Liorni ha anche confermato la chiusura di Italia Sì, raccontando che l’ultima stagione è stata parecchio impegnativa in quanto ha dovuto gestire molti impegni: la registrazione de L’Eredità e appunto la preparazione della trasmissione in onda il sabato pomeriggio di cui tra l’altro non era soltanto il conduttore ma anche il capo progetto. Il presentatore romano ha però lasciato una porticina aperta su Italia Sì, augurandosi che un giorno possa tornare in onda, magari puntando su una formula quotidiana: “Non mi sento di dire che non ci sarà più. Mi piacerebbe che tornasse come quotidiano”.

Secondo gli ultimi rumors, però, al sabato pomeriggio su Rai Uno dovrebbe tornare protagonista anche nella prossima stagione lo stesso Liorni. Con cosa? Dovrebbe timonare la costola de La vita in diretta, ossia Sabato in diretta, coadiuvato dalla giornalista del Tg1 Emma D’Aquino.