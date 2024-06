I nuovi palinsesti di Rai2 e Rai3: raffica di new entry e chi è fuori

Grandi cambiamenti nei palinsesti dell’autunno/inverno di Rai Due e Rai Tre. Nelle scorse ore il Consiglio di Amministrazione della Rai si è riunito a Roma ed ha messo sul tavolo ciò che sarò proposto nella nuova stagione dal secondo e dal terzo canale della tv di Stato. Ufficialmente i palinsesti saranno svelati agli investitori pubblicitari e alla stampa a Napoli il 19 luglio, ma i giochi ormai sono fatti. Ecco tutte le principali novità.

Palinsesto autunno/inverno 2024/2025 di Rai Due

Una delle novità di Rai Due in prime time sarà il programma L’altra Italia, in onda il giovedì e condotto dalla iena Antonino Monteleone. Al martedì confermatissima Francesca Fagnani con Belve. In seconda serata torna in onda al venerdì Tango con Luisella Costamagna. Spostandosi all’intrattenimento, ecco la new entry Beatrice Venezi. La direttrice d’orchestra condurrà una serata speciale dal titolo Musica Maestro.

Altra novità sarà lo show di Luca Barbareschi intitolato Terapia di coppia, in prima serata. Anche Elisabetta Gregoraci avrà una trasmissione tutta sua, però in seconda serata, vale a dire Questione di stile. A Top – Tutto quanto fa tendenza finirà Enzo Miccio.

E ancora, al posto di Fiorello verrà piazzato il nuovo programma Binario 2 con Carolina Di Domenico e Andrea Perroni. Andrea Delogu sarà protagonista nel pomeriggio di Rai Due con Revolution, in onda dopo Pierluigi Diaco.

Sul fronte fiction, ecco The good doctor e L’ispettore Stucky interpretato da Giuseppe Battiston. Confermato La fisica dell’amore di Vincenzo Schettini. Rai Due punterà molto sullo sport: Novantesimo minuto andrà in onda sabato, domenica e lunedì in seconda serata e poi spazio anche al tennis, con le Atp Finals e la Coppa Davis.

Riassumendo, le novità sono:

L’altra Italia con Antonino Monteleone;

Muscia Maestro con Beatrice Venezi;

Questione di Stile con Elisabetta Gregoraci;

Revolution con Andrea Delogu

Binario 2 con Carolina Di Domenico e Andrea Perroni;

L’ispettore Stucky con Giuseppe Battiston.

Palinsesto autunno/inverno 2024/2025 di Rai Tre

A Rai Tre sbarca Morgan che si alternerà in access prime time con Stefano Bollani, con gli show In arte Morgan e Via dei matti numero zero. Serena Bortone si è vista, come ampiamente previsto, cancellare Che Sarà… La giornalista, però, avrà una nuova trasmissione al sabato, dalle 20.15 alle 21.45. Si tratta di un programma più alla cultura e meno alla politica. Proteste nel Cda Rai per La chiusura di Che Sarà… Così la consigliera Bria (quota Pd) a La Repubblica:

“Perché cambiare titolo e costringere Bortone a ripartire da zero? Perché è stata annullata la puntata della domenica che aveva ascolti maggiori? Il nuovo format conterrà anche informazione politica, visto che parliamo di una caporedattrice che di questo si è sempre occupata?’ Domande a cui è stato risposto che lo share era troppo basso, anche se altri conduttori — vedi Salvo Sottile, Laura Tecce o Piero Chiambretti — hanno fatto peggio e sono stati confermati. ‘Ma così si rischia di svilire la sua professionalità, di limitarne la libertà, facendo apparire la scelta come una ritorsione per il caso Scurati’, ha protestato Bria. Invano”.

La domenica sera Report verrà allungato. Pare che Sigfrido Ranucci sia furente per tale decisione. Questo è ciò che scrive il quotidiano La Stampa:

“Una soluzione che era nell’aria, però non sta bene al giornalista che si addossi a lui, come è stato già fatto, la responsabilità di un cambio di programmazione che non ha chiesto e che non voleva. Soprattutto se a farne le spese è la collega e amica Bortone. Per questo ha scritto una lettera alla direzione Rai, esplicitando questa sua contrarietà”.

Tornando alle novità nel palinsesto di Rai Tre, da inizio settembre PresaDiretta lascerà il posto a Massimo Giletti che condurrà un talk nuovo di zecca. In prime time, inoltre, vedranno finalmente la luce le nuove puntate di Insider di Roberto Saviano. Al martedì sera si alterneranno Le Ragazze di Francesca Fialdini e Amore Criminale con Veronica Pivetti.

Per la seconda serata arriva da Sky la giornalista Maria Latella con una trasmissione informativa. Conferme poi in prima serata per Splendida Cornice con Geppi Cucciari, Donne sull’orlo di una crisi di nervi con Piero Chiambretti, Far West con Salvo Sottile e naturalmente Chi l’ha visto? con Federica Sciarelli. Al sabato sera in prime time arriva La Confessione di Peter Gomez. Su Rai Tre ci sarà poi spazio anche per Mixer Storia con Giovanni Minoli e Petrolio con Duilio Giammaria.

Domenica, in seconda serata, verrà proposto Magistrati, trasmissione che approfondisce la professione dei giudici, e Detective, programma in collaborazione con la Polizia di Stato. Nel palinsesto, come da tradizione, spazio anche al cinema d’autore con Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti, Rapito di Marco Bellocchio e Siccità di Paolo Virzì.

Riassumendo, le novità di Rai Tre sono: