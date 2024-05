Reazione a catena, promo horribilis (video): bufera su Pino Insegno

Pino Insegno travolto dalle critiche ancor prima della messa in onda della nuova stagione di Reazione a Catena. Il quiz show di Rai Uno aprirà i battenti il 3 giugno. Per lanciare l’edizione, come al solito, è stato trasmesso un promo. Come è andata? Malissimo. Sui social il comico è stato bersagliato da tantissimi utenti, diversi dei quali hanno pure assicurato che boicotteranno il programma cambiando canale. Ma perché il promo ha provocato così tanto baccano? Per via di un paio di battute del conduttore considerate fuori luogo.

La clip mostra Insegno calarsi fittiziamente nei panni di un concorrente alle prese con ‘L’intesa vincente’. “Allora Pino rispondi e non sbagliare, altrimenti non ci prendono”. “Lo conosco questo gioco, tranquilli”. “Chi borbotta la mattina?”. “Mia moglie”. Risposta sbagliata. La battuta è stata naturalmente pensata per far ridere i telespettatori. Peccato che in tantissimi hanno dato del retrogrado al conduttore, sostenendo che sia rimasto alla comicità di decenni fa, dove la donna veniva spesso dipinta in modo macchiettistico come una persona incline a lamentarsi e a stufare il marito.

Il promo poi prosegue con Insegno che scherza: “Sentite, io non lo so fare il concorrente Il conduttore, l’ho già fatto…“. “Le faremo sapere”, scandisce una voce fuori campo. Anche questa seconda battuta è stata oggetto di critiche in quanto è stata letta, e in effetti lo è, come una frecciatina a coloro che hanno dato del raccomandato al comico per via della sua amicizia con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il punto è che raramente si è vista una simile ondata di proteste contro un conduttore prima dell’inizio di un programma. C’è chi ha sostenuto che Insegno non sia più al passo coi tempi, chi gli ha dato del raccomandato, chi dell’antipatico etc etc.

Il caso Insegno è alquanto particolare. In estate è stato designato per condurre L’Eredità. Prima però ha timonato Il Mercante in fiera (Rai Due) che è stato un flop. La casa di produzione de L’Eredità, temendo un crollo di ascolti per il quiz show, ha preteso e ottenuto dalla Rai che il comico venisse sostituito. Così ecco che è stato arruolato Marco Liorni. Per non lasciare Insegno a bocca asciutta gli è stato assegnato Reazione a Catena. Resta curioso notare come in Rai, se floppi, a volte ti premiano.