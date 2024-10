Reazione a Catena, partita flop: la “sòla” di Alberto scatena il web

Continua la corsa alla risposta corretta a Reazione a Catena. Martedì 15 ottobre il programma di Rai 1 condotto da Pino Insegno ha intrattenuto il pubblico da casa con le sue domande e, dobbiamo ammetterlo, anche con le sue critiche. A giocarsi la vittoria ci sono Le Sventurelle (ormai ex campionesse) e i Meno Tre, diventati ufficialmente i nuovi campioni del quiz show. Lorenzo, Alberto e Stefano sono arrivati all’ultima fase del gioco: cuffie alle orecchie e ultima catena in partenza, per altro piuttosto ostica da sbrogliare.

In tutto questo, però, c’è qualcosa che sembra non funzionare in questa edizione di Reazione a Catena e i concorrenti, anche in quest’ultima puntata, non sembrano essere particolarmente sul pezzo. Poco carisma, risposte teoricamente molto semplici sbagliate completamente (non sono mancate le prese in giro sul web) e pronunce “derise” anche dallo stesso conduttore, che non ha potuto fare a meno di scherzarci sopra.

A intrattenere il pubblico in studio (ma forse più quello comodamente seduto sul divano di casa) è la parte musicale del gioco, che come sempre ha regalato attimi di dubbio e reazioni di ogni tipo. Come hanno fatto i Meno Tre a non indovinare al primo colpo Ragazza Sola di Annalisa? Era davvero così difficile? È questa la domanda che si sono posti gli utenti, increduli e anche un po’ stufi di assistere a uno show poco coinvolgente.

“Un susseguirsi di squadre scarsissime” e non solo: Reazione a Catena non convince più?

A parte l’ultima catena affrontata dai nuovi campioni, il resto della puntata di Reazione a Catena non è stata particolarmente convincente. In realtà, a giudicare dai commenti sul programma, pare non esserlo già da un po’, ma c’è ancora chi lo segue assiduamente e, ovviamente, commenta.

Ma ci rendiamo conto?! Ma queste tre IGNORANTONE dove le hanno trovate? E’ vergognoso che tre capre simili vadano in televisione! La domanda è: con quale coraggio tornano al loro paese? Fossi il sindaco gli toglierei la cittadinanza!#reazioneacatena — michele d’atri (@micheledatri) October 15, 2024

Accanto alle domande considerate poco eque, squadre non propriamente preparate (la domanda sulla Divina Commedia ha fatto infuriare parecchio il web) e un Pino Insegno quasi “esaurito” nell’assistere alla scarsa performance delle Sventurelle, “un nome, un perché”, scrivono su X, c’è stata tutta la parentesi della signora presa dal pubblico e delle pronunce sbagliate. Qualcosa non torna, qualcosa continua a non convincere:

Il calo di ascolti di #ReazioneACatena secondo me non è determinato dal conduttore, ma dai concorrenti, che sono pessimi. È imbarazzante guardare queste scene. Un problema simile, a mio avviso, ce l’ha #TheFloor: se i concorrenti non giocano, che ci sono andati a fare? #AscoltiTv — rendocamacia (@rendocamacia) October 15, 2024

Questa puntata non è stata di certo brillante e tra chi “denuncia” l’ignoranza dei concorrenti, c’è chi riesce a farsi una risata nel sentire pronunciare Roar in un inglese molto maccheronico. Che cosa avrà pensato Katy Perry? Ma soprattutto, che cosa avrà pensato Dante? Chiederglielo non si può, ma molti hanno immaginato la risposta.