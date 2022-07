Reazione a catena, Monelli eliminati: assurda reazione del pubblico

Il trio dei Monelli è stato eliminato da Reazione a Catena, nel corso della puntata mandata in onda il 31 luglio 2022. Nel gioco L’Intesa Vincente hanno dovuto cedere lo scettro ai nuovi campioni, i Taralli che hanno avuto la meglio nello spareggio (entrambe le squadre avevano indovinato 9 parole nella slot). Così Domenico, Martina e Federica, dopo aver vinto la bellezza di 147.922 euro, hanno dovuto lasciare. Piuttosto strana la reazione avuta da una parte del pubblico del popolare quiz show di Rai Uno. Solitamente, quando ci sono dei campioni vincenti, i telespettatori tendono ad affezionarsi alle gesta dei trionfatori. Con i Monelli, invece, non è mai scattato il feeling. Infatti, subito dopo l’eliminazione del trio, su Twitter sono piovuti parecchi ‘cinguettii’ di esultanza, alcuni dei quali anche maleducati e fuori luogo. Un qualcosa di piuttosto assurdo.

“Finalmente”, ha scritto un telespettatore. “Evviva!”, “Siiiii……a casa”, “Con tutti quei soldi immeritati”, hanno digitato altri tre internauti. E ancora: “E anche questi campioni uscenti non mi mancheranno per niente. Crudele ma giusto”. “Fanno anche la faccia dispiaciuta dopo aver vinto 140mila e passa. Ma vaff…”, ha tuonato un altro spettatore. C’è anche chi è stato maleducato: “Fuori dalle p….”. “Manco ai Mondiali ho esultato così”, ha fatto eco un altro frequentatore di Twitter. “Soldi vinti ingiustamente, ma almeno ce li siamo levati dai maroni”, “A casa ladri”, altri due cinguettii infuocati. Ne sono piovuti altri, sempre con i medesimi toni. Pochissimi invece coloro che si sono detti dispiaciuti per l’eliminazione dei tre ragazzi.

D’altra parte, che una buona fetta del pubblico di Reazione a catena non stravedesse per i Monelli, lo si è capito da quando il trio è sbarcato nella trasmissione, vale a dire il 23 luglio scorso. In questi giorni, a più riprese, c’è stato chi ha protestato con il quiz show, sostenendo che a Domenico, Martina e Federica siano state concesse facili domande. Naturalmente si è nel campo della soggettività. Non c’è alcuna prova oggettiva che certifichi che il trio sia stato effettivamente favorivo.

Quel che invece è certo, è che il pubblico non è stato stregato dai tre ragazzi. Basti pensare che 24 ore fa, quando i Monelli hanno vinto un maxi montepremi, 71.500 euro, si è verificato ciò che è accaduto anche nel corso della loro eliminazione: su Twitter c’è stata una bufera, con tantissimi internauti che si sono messi alla tastiera per protestare e sostenere che la vincita non fosse stata meritata.