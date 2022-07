Altra maxi vincita per il trio dei Monelli a Reazione a Catena. Nella puntata in onda sabato 30 luglio, il team formato da Domenico, Martina e Federica si è portato a casa la bellezza di 71.500 euro. I tre giovani, che sono diventati campioni lo scorso 23 luglio, al momento hanno complessivamente guadagnato 147.922 euro in gettoni d’oro: il 25 luglio hanno messo in tasca 2.422 euro, il giorno successivo ne hanno vinti 43.500, mentre il 28 luglio ne hanno ottenuti 30.500 euro. Quindi la maxi vincita del 30 luglio. Tutti felici e contenti? Non proprio. Molti spettatori del quiz show timonato da Marco Liorni si sono riversati su Twitter, dando avvio a una protesta che ha assunto, in certi casi, toni feroci. È volato di tutto. Motivo? C’è chi sostiene che il trio sia raccomandato e favorito.

Nel corso della puntata del 30 luglio, i Monelli sono giunti al gioco finale, ‘L’ultima parola’, con un bottino pari a 143 mila euro grazie ad un percorso netto nella slot ‘L’ultimissima catena’ in cui non hanno sbagliato nulla. Queste le soluzioni azzeccate da Domenico, Martina e Federica: Zampa – Elefante – Grande; Grande – Passo – Uomo; Uomo – Azione – Set; Set – Servizio – Camera; Camera – Singola – Unica; Unica – Rara – Merce.

Trovate senza errori tutte le parole della catena, i Monelli hanno affrontato ‘L’ultima parola’. Questa la situazione di partenza: “Merce” e il seguente aiuto sul termie da scovare: “Sc…..o”. Il trio ha scelto di comprare il secondo vocabolo. Montepremi dimezzato e quindi sceso a 71.400 euro, ma una parola in più su cui ragionare, ossia “Codice”. Dopo un conciliabolo, ecco l’illuminazione: “Sconto”. Scelta azzeccata: “Merce – Sconto – Codice”, risposta esatta e montepremi messo in tasca. Gioia e festa, con Marco Liorni che ha applaudito i concorrenti. Nel frattempo si è scatenato il caos sul web.

Reazione a catena, caos sui social: monta la polemica contro il programma

Questi alcuni ‘cinguetti’ a caldo, scritti mentre era in corso il quiz show di Rai Uno o poco dopo la sua conclusione: “Si chiamano Monelli ma si leggono Raccomandati. Sono gli unici campioni con un livello di difficoltà che è andata a scendere. Mi fa un po’ schifo tutto quanto”. “Ma questi quando perdono praticamente per farli vincere gli danno le parole più semplici”. “Se vincono stasera fanno un record, diventano i più raccomandati della storia del gioco”. “Comunque se è sconto era davvero facilissima con entrambi gli elementi”. “Questa catena è talmente semplice, compresa pure l’ultima parola, che ci poteva arrivare pure un piccione”. “CHE VERGOGNA”. “No, ma dai, questi hanno parenti in Rai”. “Buttateli i soldi in Rai… per carità… Un minimo di parvenza di gioco… E che cavolo!”. “Domani questi a casa però!”. “Raccomandati”.