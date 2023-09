Reazione a Catena, lite epica in studio: video e reazione di Liorni

Momento più unico che raro a Reazione a Catena, nel corso della puntata andata in onda domenica 17 settembre 2023. Il quiz show di Rai Uno campione di ascolti è da sempre un programma misurato, in cui regna la sportività e la pacatezza. Non si ricordano momenti in cui i concorrenti siano andati in escandescenza e oltre le righe. Ecco perché quanto trasmesso nel dì festivo è parso tragicomico e surreale.

Le sfidanti dei ‘Qua e là’, tre sorelle, sono sbarcate nella manche de L’Intesa Vincente e non hanno fatto un figurone, per usare un eufemismo. Quando mancavano circa 15 secondi allo scadere del timer il loro bottino di parole indovinate era soltanto a quota due. Così hanno provato il tutto per tutto, giocando il raddoppio (la soluzione da indovinare in questo caso dà 2 punti ma consta almeno di 2 termini e quindi è più difficile da trovare). Ebbene, è scattato un mezzo patatrac.

Le due donne chiamate a costruire la frase dovevano far intendere “Giulio Cesare” alla terza sorella seduta sulla classica sedia del gioco. “Chi”, “Era”, “Imperatore”, “Roma”, “Augusto” la costruzione a cui sono seguiti attimi di silenzio, fino a che il trio non ha deciso di passare.

La donna che doveva indovinare ha sussurrato “Cesare”. “E allora perché non lo dici?”, l’ha rimbrottata con piglio adirato la sua compagna d’avventura. “Ma servivano due parole non solo una, Cesare”, la giustificazione della concorrente che non è stata in grado di arrivare alla soluzione. “Il nome (dovevi dire, ndr), Giulio”, ha quindi chiosato la sorella ‘agguerrita’, dandole poi le spalle in evidente stato nervoso.

Consegnamo alla storia la lite fra le sorelle sicule #reazioneacatena pic.twitter.com/Yg1OTKUwPO — Stevie Walker #FuckFIGC (@stevieansioso) September 17, 2023

Marco Liorni, assistendo alla scena, è rimasto spassosamente sorpreso e si è fatto una risata, per poi lanciare una battuta: “Lite in famiglia, lite tra sorelle”. Dopodiché è arrivato l’applauso del pubblico in studio e gli animi sono tornati distesi. Alla fine le sfidanti sono state eliminate. Almeno possono consolarsi per aver regalato un momento sui generis a Reazione a Catena. Inutile dire che la sfuriata è subito stata ripresa da diversi utenti sui social che si sono sbizzarriti nei commenti: “Si è a un passo dalla rissa”; “Ora le mena a quell’altra”; “La situazione è sfuggita di mano” etc etc.