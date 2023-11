Reazione a catena, la puntata mai trasmessa: cosa non si è visto

Domenica 19 novembre è saltata la messa in onda della puntata di Reazione Catena, il quiz show condotto da Marco Liorni. Ciò per lasciare spazio alle ATP Finals e all’attesissimo match tra Sinner e Djokovic.

Davide Maggio aveva però anticipato che sarebbe stata comunque caricata su Rai Play. In questo modo il programma è proseguito mandando in onda lunedì 20 la puntata prevista per quel giorno. Invece quella mancante è stato possibile recuperarla sulla piattaforma online.

La puntata però oggi è stata rimossa da Rai Play, tranne la clip sull’ultima catena. Rimane dunque un buco tra quella mandata in onda sabato e quella trasmessa martedì.

La puntata che non abbiamo visto

Domenica le campionesse del gioco, Le Amichette, hanno sfidato I Novantesimo Minuto. La squadra era composta da tre ragazzi: Salvo, Paolo e Marco, da Palermo.

La donne hanno indovinato 12 parole all’Intesa Vincente, con ben 6 punti di distacco dagli avversari. Le Amichette sono quindi arrivate all’ultima catena con un bottino di 104.000 euro che poi , a causa delle parole sbagliate, è sceso a 13.000 euro. L’ultima parola da indovinare doveva collegare “presa” e “scotta” e, dopo varie indecisioni, hanno optato per “coscienza”. Ma la parola corretta era “colla”, termine che avevano scartato.

I Novantesimo Minuto, in questo modo, non sono apparsi per niente in tv e il pubblico di Rai 1 non ha potuto fare il tifo per loro.

I programmi saltati a causa del match di Sinner

Dopo gli ascolti inaspettati che le precedenti partite dell’ATP Finals hanno ottenuto su Rai 2, è stato deciso di spostare la finale su Rai 1. In questo modo il palinsesto della domenica pomeriggio è cambiato.

Da noi…a ruota libera è dunque terminato prima per lasciare spazio all’incontro di tennis. La partita è infatti iniziata alle 18. In questo modo è saltato Reazione a Catena, mentre il Tg è andato in onda con un quarto d’ora di ritardo.

Era previsto lo slittamento anche di Affari Tuoi, ma alla fine il match è finito prima del previsto e quindi il resto della programmazione è proseguita regolarmente.