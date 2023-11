La finale Sinner-Djokovic sbarca su Rai 1: quali programmi saltano

Jannik Sinner cambia a sorpresa ancora una volta la programmazione televisiva. La Rai ha deciso di spostare da Rai 2 la diretta della finale degli ATP Finals di Torino tra il tennista italiano e il numero uno al mondo Novak Djokovic. Difatti, il pubblico potrà vedere chi si aggiudicherà l’ambito titolo direttamente su Rai 1. Negli ultimi giorni, le partite di Sinner hanno portato ascolti straordinari su Rai 2. Solamente ieri, 18 novembre, la semifinale contro Daniil Medvedev ha intrattenuto 2,4 milioni di telespettatori con il 18,27% di share. Dei risultati record che hanno portato alla decisione di trasmettere la partita finale direttamente sulla rete ammiraglia.

Ma, quali saranno i programmi a non andare in onda per fare spazio al match? La diretta inizierà dal Pala Alpitour di Torino a partire dalle 18, subito dopo la puntata di Domenica In con Mara Venier. Dunque, a saltare dall’usuale palinsesto domenicale saranno sicuramente il talk condotto da Francesca Fialdini ‘Da Noi… a Ruota Libera‘ e il quiz show di Marco Liorni, Reazione a Catena. Salvo imprevisti, non dovrebbe andare in onda neanche Affari Tuoi con Amadues. D’altro canto, invece, il destino del Tg1 dipenderà dalla durata dell’incontro. Rimane invece confermato l’appuntamento con la fiction Lea – I Nostri Figli in prima serata.

Questa non è la prima volta che i palinsesti subiscono un cambiamento improvviso a causa di Jannik Sinner. Lo scorso giovedì, 16 novembre, la partita di tennis dell’ATP aveva portato allo slittamento di ben due programmi: Io Canto Generation su Canale 5 e Un Professore 2 su Rai 1. Alla fine, a scontrarsi contro il match era toccato al Grande Fratello, spostato a poche ore dalla messa in onda dal mercoledì sera al giovedì. Insomma, il tennis sta iniziando a conquistare sempre più spazio e potere nella televisione italiana, grazie anche alle grandi imprese raggiunte dal giovanissimo campione Jannik Sinner.

Jannik Sinner, vita e carriera

Jannik Sinner è nato il 16 agosto del 2001 a San Candido, in provincia di Bolzano. Figlio di genitori di madrelingua tedesca, s’interessa sin da piccolo allo sport, praticando sci alpino fino all’età di 13 anni. Dopodiché, inizia a dedicarsi al tennis, raggiungendo risultati straordinari. Nel febbraio del 2018 riesce a entrare nella classifica mondiale dell’ATP e nel 2020, a Sofia, diventa il tennista italiano più giovane ad aggiudicarsi la vittoria di un torneo del circuito maggiore.

Per quanto riguarda la vita privata, in passato Sinner è stato legato all’influencer Maria Braccini. Recentemente, invece, pare che il tennista sia impegnato con la modella altoatesina Laura Margesin.