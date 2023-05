Reazione a Catena: la data di inizio slitta, quando torna in onda

Sta per tornare l’estate e, con lei, Reazione a Catena, storico programma di Rai 1 che da anni intrattiene le calde serate del pubblico italiano. Il popolare quiz show sarà condotto, anche quest’anno, da Marco Liorni. La riconferma al timone gli consente di diventare il conduttore più longevo nella storia del programma.

I conduttori di Reazione a Catena: chi prima di Liorni?

Partito nel 2007, Reazione a Catena ha visto prima la conduzione di Pupo (3 edizioni), poi Pino Insegno (4 edizioni), Amadeus (4 edizioni), Gabriele Corsi (1 edizione) e, infine, lo stesso Liorni. Era il 3 giugno del 2019 quando il conduttore compieva il primo passo per diventare, quattro anni dopo, il conduttore più longevo nella trasmissione.

Reazione a Catena, d’altronde, è da anni uno dei programmi di punta della Rai. Registrato al Centro di Produzione Rai di Napoli, garantisce da sempre un indice di ascolto invidiabile, con una media di tre milioni netti di spettatori e uno share che si aggira tra il 23% e il 25%.

Il quiz show torna dal 19 giugno (non dal 5)

Il programma, giunto alla sua diciassettesima edizione, arriverà questa estate, sostituendo L’Eredità nell’attuale palinsesto. La messa in onda della prima puntata è prevista per lunedì 19 giugno 2023 (e non il 5 giugno come precedentemente era stato detto). Marco Liorni sarà, come detto, nuovamente alla guida di quella che si prospetta essere la sua quinta edizione da conduttore del programma.

Partecipare al programma: le istruzioni

Che Reazione a Catena sia un programma di successo è indubbio. Tanti, infatti, sono i nuovi concorrenti che, ogni anno, si mettono in gioco e prendono parte alla trasmissione, desiderosi di sperimentare il contesto (misto di divertimento e tensione) proposto dal quiz show. Lo stesso Liorni, d’altronde, ricorda spesso all’interno della trasmissione quelle che sono le istruzioni per parteciparvi.

Dopo aver inoltrato la propria candidatura sui siti ufficiali Rai (www.reazioneacatena.rai.it e www.casting.rai.it), sarà necessario compilare un modulo consultabile online e infine registrare un filmato di presentazione. In questo caso, il candidato dovrà mettere in mostra soprattutto le sue doti linguistiche, ma anche la sua personalità (da sempre un tratto che nel programma ha trovato spazio). Non resta che attendere la messa in onda della prima puntata di una trasmissione che, quasi sicuramente, saprà intrattenerci come ha sempre fatto.