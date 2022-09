Questa edizione di Reazione a Catena è fortemente legata alla famiglia reale inglese ormai. Nel giorno in cui è venuta a mancare la regina Elisabetta era in onda proprio Marco Liorni con i suoi concorrenti. L’edizione straordinaria del Tg1 ha interrotto la puntata del game show alle 19.35 di giovedì 8 settembre per annunciare la morte di Elisabetta II. A una settimana esatta da quell’interruzione è arrivata una gaffe su Re Carlo, che ha preso il posto della madre sul trono già dalla sua morte.

Nella puntata di oggi le sfidanti Copia e Incolla hanno messo in seria difficoltà le campionesse Letizia, Carolina e Elisa. Dopo aver accumulato un bel montepremi, a giocare la Zot prima dell’Intesa Vincente sono state proprio Le Tre e un Quarto, che alla fine l’hanno spuntata grazie alla loro intesa. Ed è nella Zot, gioco in cui i concorrenti devono indovinare la parola che unisce le altre due, che c’è stata la gaffe su Carlo III.

Le parole della Zot erano “Principe” e “Cardiff”. A unirle naturalmente era la parola “Galles”, di cui Cardiff è la capitale e che riconduce a un titolo della corona inglese, Principe del Galles. Liorni nel dare spiegazione al pubblico a casa sul perché fosse proprio Galles la parola giusta ha detto che il principe del Galles è Carlo. In realtà non è più così: il Principe del Galles attualmente è William, che ha ereditato il titolo ora che suo padre è re in quanto prossimo erede al trono.

Nessuno ha battuto ciglio nello studio di Reazione a Catena, ma è facile immaginare perché: le puntate sono registrate. Ed è chiaro che le puntate in onda in questi giorni siano state registrate oltre una settimana fa, visto che la regina si è spenta giovedì scorso. Sul Web, però, il pubblico, sempre attentissimo, ha notato la gaffe di Liorni su re Carlo III. Alcuni hanno subito scritto che le puntate sono registrate, altri invece lo hanno corretto. L’accusa naturalmente non può essere di aver registrato le puntate. Magari, però, una piccola correzione avrebbe reso il gioco corrispondente al giorno in cui va in onda.

E qui si capisce che è stata registrata quando Carlo non era ancora re #reazioneacatena — alessandra rocci (@alessandra14961) September 15, 2022

Nooooo! Adesso è William il principe di Galles #reazioneacatena — Anna Maria Patta (@pattanna66) September 15, 2022

Registrate con largo anticipo se Carlo è ancora principe! ???????? #reazioneacatena — Simona Conti (@WSimoSimo) September 15, 2022