È vero, Reazione a Catena ci saluterà ufficialmente il 3 novembre prossimo e il pubblico sperava in qualche colpo di scena entusiasmante o, semplicemente, in un po’ di carisma. Non pervenuto di certo nella puntata di mercoledì 9 ottobre. Le Fusille e i Mici di mare si sono sfidati e alla fine sono stati proprio questi ultimi ad avere avuto la meglio, sempre se di “meglio” si tratta. A giudicare dai commenti che hanno impazzato su X (ma anche dalla partita in sé), i tre giovani concorrenti non hanno spiccato né per personalità, né tantomeno per scioltezza.

Dopo avere preso il posto delle leggendarie Volta Pagina, il trio milanese è diventato campione del noto quiz show di Rai 1, destando però qualche dubbio e non convincendo del tutto il pubblico a casa. Giovanni, Filippo e Lorenzo alla fine hanno vinto, ma sono le sfidanti ad avere “buttato” l’intera partita.

Non ci credono nemmeno loro: i Mici di Mare nel mirino del web

C’è da dire che in questa puntata di Reazione a catena tutto è successo fuorché la sorpresa, anzi. Purtroppo Le Fusille si sono perse in più di un bicchiere d’acqua, lasciando ampio margine ai tre ragazzi per andare avanti e, malgrado qualche strafalcione, arrivare alla vittoria. I fan virtuali del noto programma condotto da Pino Insegno però non ci stanno: su X è pioggia di commenti, anche piuttosto diretti, nei confronti del trio che, a fine partita, sembrava tutto fuorché convinto di avere effettivamente vinto.

“Non ci credono, giustamente, nemmeno loro” scrive un utente senza peli sulla lingua, ma non è solo. Molti li ritengono “ignorantoni”, tanti altri invece si domandano come abbiano fatto, essendo così scarsi, a battere le Fusille. Insomma, un dubbio e una critica: è questo il mood della puntata.

“Chi se li piglia sti ignorantoni?”: il web salva solo Lorenzo

Nessuno dei tre ha brillato, c’è poco da fare. Eppure, in mezzo a questa vittoria inaspettata e, a detta di molti, immeritata, c’è chi ritiene Lorenzo l’unico vero “eroe” dei Mici di mare. “Date quei 1516 euro a Lorenzo, l’unico che se li merita”, scrivono su X, ma a regnare è un mood di critica e di spaesamento generici. “Questi nuovi campioni, niente a che vedere con le volta pagina. Trovano poche parole, montepremi basso, vanno avanti con i rigori e pareggi”, scrive un altro utente, generando a sua volta altre reazioni di condivisione. Molte delle risposte si rifacevano solo al calcio, come se quello fosse l’unico tema a loro conosciuto: “Basta collegare tutto al calcio, che pena”, è uno dei messaggi più ricorrenti sul social.

Mamma mia che strazio! Si perdono su parole banali #reazioneacatena — Rita (@ritazza21) October 9, 2024

Insomma, per i Mici di mare non sembra essere un buon momento e tra una presa in giro e un gioco spostatosi quasi più sull’online che in studio, Reazione a catena continua a essere seguito. Ciò che succederà, però, lo vedremo solo nelle prossime puntate.