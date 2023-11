Reazione a Catena, gaffe epica: “Cantante antipatico? Ultimo”

By

Come di consueto, anche questa sera, mercoledì 1 novembre, è andata in onda una nuova puntata del quiz show più seguito dagli italiani, Reazione a Catena. Quella di oggi è stata una puntata particolare, che ha regalato agli spettatori un momento veramente indimenticabile. Ma, cos’è successo? Durante uno dei momenti più attesi del programma, ovvero il gioco “L’intesa vincente“, le concorrenti si sono rese protagoniste di una gaffe, involontariamente, esilarante. Come previsto dal gioco, le tre donne sono state chiamante ad indovinare una parola nel minor tempo possibile.

Ad un certo punto, tra le diverse parole, è spuntato il nome di uno dei cantanti più famosi del momento, ovvero Ultimo. Da lì, due dei tre membri del trio hanno cercato di scambiarsi le informazioni necessarie per poter far capire alla loro compagna la parola da indovinare. Tuttavia, il meccanismo usato per arrivare alla risposta corretta è stato abbastanza inaspettato e ha lasciato tutti senza parole. “Chi é“, ha iniziato la concorrente Martina. “Cantante“, ha risposto l’amica. “Antipatico“, ha infine aggiunto sempre Martina. Tramite questo botta e risposta, Valeria (la prescelta ad indovinare) ha capito a chi si stessero riferendo. Ecco che, infatti, ha premuto il pulsante e ha esclamato: “Ultimo“, dicendo la parola corretta.

Una risposta veramente epica, che ha lasciato Marco Liorni completamente basito. Il conduttore, infatti, si è parecchio imbarazzato e ha risposto di getto: “Ma come antipatico?”. Dopodiché, ha cercato subito di tergiversare passando alla parola successiva da ordinare. Tuttavia, il video di quel momento ha iniziato subito a fare il giro del web, diventando immediatamente virale.

– antipatico • ULTIMO#reazioneacatena pic.twitter.com/MNZ0BilfcP — Il Grande Flagello (@grande_flagello) November 1, 2023

Insomma, sembra che Ultimo non sia riuscito ancora a scrollarsi di dosso la reputazione guadagnata durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo del 2019. Ai tempi, il cantante scatenò una polemica a causa della forte reazione avuta dopo essere arrivato secondo dietro Mahmood, che vinse con il brano ‘Soldi’. Da lì, ha iniziato a diffondersi la narrazione di un Ultimo abbastanza scontroso e non particolarmente simpatico.

Naturalmente, questa è l’opinione di solo una parte di pubblico. Ci sono anche tante persone che apprezzano il cantautore per la sua personalità spontanea oltre che per la sua musica, trovandosi sicuramente in disaccordo con quanto affermato dalle concorrenti di Reazione a Catena.